Ángela Torres y un momento súper emotivo con su hermana Amelia en el escenario

Espectáculos

Ángela Torres vivió una de las fechas más personales de su recorrido musical en Mar del Plata. En el marco del anteúltimo show de su gira, la cantante decidió invitar a su hermana, Amelia Cáceres, para interpretar una canción juntas frente al público que asistió a la presentación. Este encuentro permitió que ambas compartieran, por primera vez en esta etapa del tour, una actuación en vivo para los seguidores de Ángela.

La participación de Amelia, quien es hija de Gloria Carrá y Luciano Cáceres, se dio justo en el tramo final de la gira. Fue un momento donde el canto y la cercanía familiar se mezclaron sobre el escenario, sumando una experiencia nueva al camino artístico de la hermana menor. Amelia también se está formando en el arte, con intereses que abarcan la danza, el canto y la comedia musical, disciplinas que le sirvieron para acercarse al escenario desde distintos lenguajes.

Es importante aclarar que la subida de Amelia al escenario no fue un anuncio sobre futuros proyectos que tengan en común, sino que se trató de una participación especial. El momento fue uno de los ejes centrales del show, ya que combinó el camino profesional que ya tiene Ángela con los primeros pasos de Amelia en las artes escénicas. Además, la escena puso nuevamente en primer plano el vínculo de las dos hermanas con Gloria Carrá, actriz y música.

El camino de No me olvides Tour

Este concierto en Mar del Plata ocurre mientras Ángela se prepara para cerrar la serie de shows que marcaron un paso clave en su carrera como solista. La gira fue diseñada para presentar las canciones de No me olvides, que es su primer álbum de estudio. Para lograrlo, la artista realizó una serie de conciertos en diversas ciudades de Argentina, recorriendo teatros y festivales, además de presentaciones que tuvieron una convocatoria mayor.

Durante todo este proceso, Ángela logró consolidar un repertorio propio. En sus shows alterna los temas de su disco con otras canciones que viene interpretando a lo largo de su trayectoria. El público que la sigue en las plataformas digitales pudo encontrarse con ella en vivo a través de este proyecto, que llevó su música a diferentes puntos del país.

Hitos del recorrido musical

Uno de los puntos destacados de esta etapa fue la presentación del material en el Teatro Margarita Xirgu, en Buenos Aires, en octubre de 2025. En ese concierto, el repertorio incluyó temas como “Oops!”, No me olvides, Favorita, Placard, Luz roja, Mal, Demasiado, Vértigo y Superhéroe. Sus canciones combinan ritmos más marcados con baladas que hablan sobre recuerdos, relaciones y conflictos personales.

Además de los teatros, Torres estuvo presente en escenarios de gran alcance en los últimos meses, como fue el caso de Lollapalooza Argentina 2026. Todas estas presentaciones reforzaron la dimensión en vivo de un proyecto que se construyó alrededor de su primer álbum y de una búsqueda musical propia.

Para Amelia, el show en Mar del Plata fue una oportunidad de mostrarse ante un público numeroso al lado de alguien con experiencia en el escenario. Para Ángela, significó sumar a su hermana a uno de los últimos conciertos de una gira que pasó por distintos formatos y ciudades. Con una sola fecha todavía por delante, el momento compartido entre las hermanas Torres-Cáceres quedó como uno de los hitos familiares del cierre del No me olvides Tour.

Ángela Torres es actriz y cantante, hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres. A lo largo de su carrera participó en comedias musicales como "The Sound of Music" y "Peter Pan", y fue la protagonista de la tira juvenil "Simona" en 2018.