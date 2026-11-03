José Luis Gioia sufrió un ACV y estuvo en coma inducido durante el rodaje de una serie

Espectáculos

José Luis Gioia sufrió un ACV isquémico mientras grababa la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video que repasa la vida y los gobiernos del expresidente Carlos Saúl Menem. El humorista se descompensó en pleno set de grabación y debió ser internado de urgencia, donde los médicos decidieron inducirle un coma farmacológico y asistirlo con respiración artificial durante aproximadamente una semana.

El actor tenía antecedentes cardiovasculares, específicamente colesterol elevado y la colocación previa de stents, factores que habrían incidido en la gravedad de lo sucedido. Recibió una primera atención en la Clínica Nueva Azul, pero debido a la complejidad de su cuadro, fue trasladado inmediatamente. El 11 de octubre fue derivado a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Un diagnóstico complejo

El diagnóstico médico precisó que Gioia ingresó con un ACV isquémico y un cuadro de meningoencefalitis, que es una inflamación simultánea del tejido cerebral y las meninges. Esta condición fue la que habría desencadenado las lesiones isquémicas detectadas. Ante la gravedad de su estado, el equipo médico decidió inducirle un coma farmacológico y asistirlo con respiración artificial.

El proceso de recuperación comenzó el 17 de octubre, fecha en la que los médicos iniciaron el procedimiento para despertarlo, obteniendo resultados favorables. Tras varios días de monitoreo y estabilización, Gioia recibió el alta médica el 30 de octubre, casi tres semanas después de haber ingresado de urgencia. Actualmente, el intérprete se encuentra realizando un tratamiento intensivo de rehabilitación en la Clínica Alcla para recuperar sus capacidades, aunque todavía no se conocen los plazos estimados de recuperación ni si quedaron secuelas.

Impacto en la serie Menem

La situación de salud de Gioia tuvo consecuencias directas en la producción de la serie de Prime Video. El actor interpretaba al médico del expresidente en la ficción, pero la hospitalización le impidió completar la totalidad de sus escenas. Para evitar que el rodaje de la temporada se detuviera, la producción tuvo que reorganizarse.

Según la información trascendida, el material que Gioia ya había filmado quedó descartado y sus escenas fueron eliminadas del proyecto. Para cerrar la temporada, la producción decidió reemplazarlo por otro actor que asumió el rol, una medida inusual para una serie de esta envergadura.

Trayectoria y trayectoria profesional

José Luis Gioia es una figura consolidada del espectáculo argentino con más de 50 años de trayectoria, trabajando tanto en el humor como en la actuación. Es oriundo de Mar del Plata y comenzó su carrera desde muy joven.

Su salto al reconocimiento internacional ocurrió en 2009 con su interpretación del Inspector Báez en la película El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella y ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Por ese papel, recibió los premios Clarín, Sur y Cóndor de Plata en la categoría de Revelación masculina. Además de su trabajo en cine y series, como Coppola, el representante de Disney+ donde interpretó al Dr. Alberto, participó en 2021 en MasterChef Celebrity Argentina 3 por Telefe.