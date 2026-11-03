Muscari tiró la casa por la ventana para los 80 de su mamá

Espectáculos

José María Muscari no escatimó en detalles para festejar los 80 años de su madre, Cuky. El director teatral organizó una velada donde se mezclaron los abrazos familiares con una puesta en escena digna de sus obras, convirtiendo el cumpleaños en un evento para recordar.

El artista compartió en sus redes sociales algunos de los momentos más destacados de la fiesta.

Una decoración muy influencer

El despliegue visual fue uno de los puntos más fuertes de la noche. En el espacio principal, resaltaba un cartel redondo con la frase "Cuky, 80 años de historias", enmarcado por un arco de globos en tonos dorados, blancos y rosados. Para darle el toque moderno, sumaron una estructura con forma de mariposa iluminada con luces LED.

La mesa principal no se quedó atrás: tenía tortas temáticas, cupcakes y arreglos florales que completaban el escenario ideal para las fotos. En un video donde repasaba las imágenes con su madre, Muscari le preguntó si le había gustado la ambientación y ella respondió que mucho.

El menú y el momento musical

El catering fue "arrollador", según definió el propio director. El menú incluyó un pernil entero con pancitos caseros, empanadas gourmet, sándwiches de miga y tablas de fiambres. De hecho, Muscari bromeó con su madre sobre el tío Beto, diciendo que no paraba de comer los sanguchitos de pernil, aunque Cuky aseguró que no lo vio.

La fiesta alcanzó su pico emocional con la llegada de los mariachis. Uno de los momentos más fuertes fue cuando Lucio sacó a bailar a Cuky, una escena que emocionó a Muscari. Al preguntarle a su madre cómo había vivido la noche, ella dijo que no la va a olvidar nunca más.

El clan y los saludos VIP

Cuky estuvo rodeada de todo su círculo afectivo, incluyendo a sus nietos, amigos y familiares como los tíos Beto y Hugo, además de la Muma. Las fotos del registro mostraron un clima de mucho cariño, con besos y reuniones alrededor de las mesas.

El posteo de Muscari terminó siendo un punto de encuentro para el mundo del espectáculo. Entre los colegas que se sumaron a saludar a la homenajeada estuvieron Georgina Barbarossa, Nazarena Vélez, Flor de la V, Marcelo Polino e Iliana Calabró. Entre los mensajes hubo felicitaciones para Cuky y deseos de salud y amor junto a su familia.

Sinceramente, Muscari logró que su mamá se sintiera la estrella de la noche, combinando la comida rica con ese toque de show que solo él sabe dar. ¿Quién no quiere un hijo que organice los 80 así?