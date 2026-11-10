Virginia de Bandana y el tierno festejo por los 26 años de su novio

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Virginia da Cunha compartió un carrusel de fotos muy románticas para celebrar que su novio, Samir Jaliff, cumplió 26 años el lunes 9 de noviembre. En la publicación, la artista repasó su historia de amor y se mostró feliz por el tiempo que llevan compartiendo juntos.

Virginia describió el inicio de su relación como un encuentro entre dos personas que venían golpeadas, pero que decidieron tomarse de la mano para abrir caminos nuevos. Definió el vínculo como un salto y dijo que no podía ser de otra manera.

Una declaración de amor total

En la dedicatoria, Virginia destacó que Samir es la persona más tierna, picante, desafiante, divertida, empática, valiente y compañera que conoce. Además, confesó que él fue el único capaz de lograr que ella, siendo geminiana, esté completamente presente y deje de mirar el reloj para irse a otro lado, asegurando que es el único que la entiende y se divierte con que sean todo.

La cantante expresó su deseo de que lo que están compartiendo nunca se termine y agradeció a su pareja por recordarle que ella es hogar, luz, estabilidad, nutrición y paz. También mencionó con gratitud que Samir vació los placares de su casa para que entren todas las vidas de ella y así sentirse en familia.

De "pibito insolente" a gran poeta

Sobre los comienzos, Virginia recordó que cuando conoció a Samir él era un "pibito insolente a la deriva", pero que tenía los valores claros y una sed de transformarse que la llevó a admirarlo y enamorarse. Lo describió como un gran poeta y mensajero.

Para cerrar el posteo, le agradeció la valentía y el amor para seguir creciendo juntos, cerrando con un "Feliz cumple escorpianito" y

La mirada sobre la diferencia de edad

Virginia da Cunha es una cantante, actriz y bailarina que formó parte del grupo Bandana. En septiembre, durante una entrevista con Agarrate Catalina, se refirió a los prejuicios que enfrenta por salir con un hombre más joven.

La artista explicó que ha estado con hombres de diversas edades y mencionó el prejuicio común de que un hombre menor no puede contener o proveer a una mujer. Sin embargo, señaló que encontró en las nuevas generaciones una inteligencia emocional y una capacidad de hablar de los sentimientos y comunicarse que los hombres más grandes no tienen.

La verdad, que alguien se anime a hablar de sus emociones hoy en día es un golazo, y si eso es lo que mantiene la chispa prendida, ¿quién se fija en el DNI?