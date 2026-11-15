Valeria Archimó revivió el drama con Sol Pérez y Guillermo Marín

Espectáculos

Valeria Archimó volvió a poner sobre la mesa el conflicto que tuvo con Sol Pérez y las sospechas de que la conductora y Guillermo Marín hubieran tenido un acercamiento. En una entrevista con el ciclo de streaming El Ejército de la Mañana, la coreógrafa admitió que le quedó una espina sobre lo que pasó y que todavía tiene interrogantes.

El enfrentamiento se remonta al verano de 2018 y 2019, cuando las dos compartieron el elenco de la revista Nuevamente juntos, una producción de Guillermo Marín, quien en ese momento era la pareja de Archimó.

Valeria contó que Marín se lo negó, pero confesó que la situación le resultó rara. No se quedó solo en la duda del romance secreto, sino que también recordó lo mal que la pasó trabajando con Sol Pérez. Según la bailarina, fue difícil trabajar con la conductora, que era "muy estrellita" y su comportamiento era "fatal".

Archimó detalló que, siendo ella la coreógrafa, Sol ni siquiera hablaba con ella, sino que se comunicaba directamente con Guillermo. Además, se quejó de que la conductora llegaba a las funciones apenas diez minutos antes y sin haber ensayado la parte del musical.

Según Valeria, por todo ese momento difícil, cuando salió el tema le quedó una rareza. Sobre el presente de la relación con la conductora, fue tajante: aseguró que nunca más habló con ella, ni la vio ni se la cruzó.