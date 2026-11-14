Antonela Roccuzzo y su apuesta al safari chic en Cusco

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Antonela Roccuzzo compartió imágenes de su estadía en Cusco, Perú, donde eligió un conjunto de prendas clásicas con un protagonista absoluto: un trench largo de gamuza en color camel. Esta elección recupera la estética safari chic, una tendencia que se encarga de tomar elementos típicos de la indumentaria de exploración para incorporarlos a conjuntos urbanos.

La rosarina viajó a Perú invitada por Tiffany & Co., firma de joyería de lujo de la que es embajadora, y utilizó sus redes sociales para mostrar cómo recorrió la ciudad. Para lograr este look, combinó su abrigo con una remera blanca, jeans azules de corte recto, botas negras y una cartera marrón. El resultado fue un conjunto de líneas simples donde las texturas y los tonos tierra fueron los protagonistas.

Los detalles del look

La prenda estrella fue ese trench largo de gamuza en tono camel, que presenta una silueta amplia, solapas, cinturón y diversos detalles de inspiración utilitaria. Este abrigo no solo aportó estructura al conjunto, sino que también aportó textura, y su color permitió mantener una paleta neutra.

Para equilibrar el diseño del trench, Antonela llevó debajo una remera blanca básica y unos jeans azules rectos. Esta combinación de camel, blanco, azul denim y marrón es, según la propuesta, una de las formas más sencillas de sumar la estética safari al guardarropa que usamos todos los días.

Qué es exactamente el safari chic

Este estilo se basa en recuperar ropa que tradicionalmente se usaba para actividades de exploración y adaptarla a la moda de la ciudad. Entre las prendas que definen esta tendencia aparecen los trenchs, las camisas con bolsillos, los chalecos utilitarios, las chaquetas livianas y los pantalones cargo.

En cuanto a los colores, la paleta se concentra en tonos asociados con la naturaleza. Los colores clave son el beige, el arena, el camel, el caqui y el verde oliva. Para darle cuerpo a estos conjuntos de líneas simples, se utilizan materiales como el algodón, el lino y la gamuza, que aportan diferentes texturas.

Guía para copiar el estilo de Antonela

Una de las ventajas de seguir esta tendencia es que no hace falta comprar demasiadas prendas nuevas, ya que se puede recrear con básicos que la mayoría ya tiene en el placard.

El punto de partida es el trench como protagonista. Para sumar la estética safari, conviene elegir un abrigo en color camel, beige o verde oliva, que puede ser de gamuza, algodón o gabardina, dependiendo de la temporada.

En cuanto a los pantalones, los jeans de corte recto funcionan muy bien con los tonos tierra, tal como mostró Antonela. Sin embargo, también se pueden elegir pantalones de lino o modelos cargo si se busca una versión más utilitaria del look.

Para la parte superior, las remeras y camisas básicas en color blanco, crudo o beige son la mejor opción, ya que permiten acompañar prendas con mayor presencia sin recargar el conjunto.

Finalmente, los accesorios en tonos neutros cierran la propuesta. Las carteras marrones, los cinturones de cuero y las botas negras o color suela completan la estética. Como tip extra para los días más cálidos, las botas pueden reemplazarse por mocasines o sandalias planas.