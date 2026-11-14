Los Palmeras le rindieron el último homenaje a Marcos Camino

Espectáculos

Los Palmeras publicaron un video para despedir a Marcos Camino, quien murió el 10 de noviembre de 2026. El clip incluye imágenes del músico con la banda y otros artistas, junto a una voz en off que repasa su historia y lo define como una leyenda de la cumbia santafesina.

En el material, que mezcla fotos y fragmentos de shows, el narrador describe a Camino como un personaje público, un viejo cascarrabias y un sabalero hasta la médula. El mensaje destaca que logró llevar la música de los negros de Santa Fe a los lugares más impensados del mundo con más de medio siglo de permanencia en una de las bandas más icónicas de la música popular argentina.

El video también hace foco en la conexión entre Camino y Rubén Cacho Deicas, aclarando que aunque pasaron muchas voces por el grupo, el acordeón de Marcos y la voz de Cacho conquistaron Sudamérica, Europa y Estados Unidos.

El dolor de la familia

El homenaje menciona el fanatismo del acordeonista por Colón de Santa Fe, asegurando que murió llevando rojo y negro en el corazón. Respecto a su partida, la voz en off dice que el acordeón se apagó y que se murió el padre de la cumbia, agregando que es la primera vez que el conjunto vuelve triste de una gira.

En el texto que acompaña la publicación, Los Palmeras escribieron que Marcos no fue solamente una parte fundamental del grupo, sino uno de los pilares de una familia y de un sueño que se convirtió en historia.

El motivo de la despedida

En el mismo escrito, la banda expresó: "No sabemos por qué lo decidiste. Hoy el corazón está triste".

El grupo cerró el mensaje destacando el legado del músico y despidiéndose con gratitud, amor, respeto y eterno agradecimiento hacia quien formó parte de la agrupación por más de cinco décadas.