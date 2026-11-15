El desgarrador relato de Rocío Robles sobre la búsqueda de su hermana

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Rocío Robles dejó a todos helados en PH al contar una historia familiar que todavía los tiene en vilo. La modelo reveló que su familia sigue esperando un milagro y que una hermana suya, según los registros, murió a las pocas horas de nacer.

Según contó, fue en el Hospital Provincial de Rosario, en 1990, y la bebé nació el 10 de julio. La bebé, que debería llamarse Florencia Robles, había nacido con un test de signos vitales de 9,9, lo que indicaba que estaba prácticamente perfecta. Luego describió una situación que despertó las primeras dudas de su mamá: al lado de su cama había una mujer con problemas de adicción que no quería tener a su hijo, y ese bebé nació muerto.

Según el relato de Rocío, una enfermera entró de madrugada y le dijo a su mamá que la bebé se estaba ahogando; se la llevaron y, al volver, le dijeron que había muerto. Después, la familia tuvo dificultades para recibir el cuerpo y, cuando finalmente se lo entregaron, era un feto en formol con espina bífida.

Se inició un juicio por mala praxis que duró 15 años. Las sospechas de la familia son que cambiaron al bebé y, según creen en medio de la incertidumbre, su hermana fue adoptada por dos mujeres.

Una búsqueda que no frena

Con el tiempo, cuando empezó a trabajar en Buenos Aires y tuvo más posibilidades económicas, Rocío decidió avanzar con una nueva investigación. Exhumaron los restos y se hicieron un ADN de manera privada, algo fantástico según ella, porque los bebés no tienen tanto calcio, que es donde está el ADN.

Además de este drama, la pareja de Adrián Suar recordó que tuvo una infancia humilde donde en su casa no sobraba el dinero. Por eso, aprovechó el espacio para dar un consejo útil: señaló que existen organizaciones donde la gente que no tiene recursos puede dejar su ADN de manera privada y recibir los resultados por correo.