San Juan se movió fuerte: el repaso de una agenda cultural cargadísima

Espectáculos

El sábado 14 de noviembre de 2026, San Juan vivió una jornada repleta de música, arte y cultura pop con una grilla que no dio respiro. Uno de los puntos más altos fue el Teatro del Bicentenario, donde David Lebón y Pedro Aznar se subieron al escenario a las 22:00 para homenajear el legado de Serú Girán.

En paralelo, el ambiente folclórico se sintió fuerte con el cierre de la Fiesta de la Tradición en el Anfiteatro Buenaventura Luna de Jáchal. Desde las 21:00, la noche contó con la escenificación del Fogón de los arrieros y shows centrales de primer nivel a cargo de Soledad y Sergio Galleguillo.

Música en vivo y bares

La movida musical se distribuyó por toda la provincia con propuestas muy variadas. En el circuito de cafés y bares, Aldo Zaragoza tocó a las 19:00 en Bendito Café y Martín Krywo se presentó a las 19:30 en Tulum Open Mall. Por su parte, Groovy Cats y Filo al Sol estuvieron a las 20:00 en Chalet Cantoni, mientras que Vandalis Nueva Era se presentó a la misma hora en el Teatro Kümmel.

En el Predio Agrupación Gaucha Cienaguita, a las 21:00, se sumaron Los Videla, Tierrablanca y Bajosol. Otros espacios como Mamadera Bar recibieron a Tobika e Inteligencia Aresanal a las 20:00, y La Madeleine fue el escenario del Ciclo Jazz en el Patio con Nico Bustos a las 21:30.

La noche siguió con Pepe Blasco en banda a las 21:30 en Barhaus y Tïmo a las 22:00 en Mi bodegón. También hubo presentaciones de Oscar Williams en Bernardo, Franco Giuliani en El bodegón de Perico y Elio Delgado en Eliazar, todos arrancando a las 22:00. En el mismo horario, Javier Guardia tocó en Vintage Lounge Bar y Los del Tayta en Parrilla La 40.

Para cerrar la jornada, Ale Peruzzi se presentó a las 23:00 en el Casino del Bono Park con entrada libre y gratuita. Omega tocó a las 23:00 en La Previa, mientras que Tarman, Alerta Rojo y Problemas Internos estuvieron en Breaking Beer. La repandilla se presentó a las 23:00 en Sala del Sol y La simpática a las 23:30 en Denver Bar, en Caucete. Finalmente, Javito y su grupo Red se presentaron a las 00:00 en Al 700 Club.

Teatro, danza y cultura geek

El teatro también tuvo su espacio con la comedia OVNI, protagonizada por Pilar Murcia, Mónica Calvo y Agustín Hierrezuelo, que se presentó a las 21:00 en la Cooperativa Teatro de Arte. A las 21:30, el Sal TeS recibió la obra Fuera de este mundo, un teatro de sombras inspirado en El extranjero de Albert Camus.

En cuanto a la danza, la Compañía Vórtex presentó Antes que yo a las 21:30 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Para los fanáticos de lo pop, la Expo Geek Collection tuvo una edición especial dedicada a He Man en el Centro Cultural Conte Grand, de 16:00 a 21:00, con entrada gratuita. En el Complejo La Superiora, desde las 18:00, se realizó la Expo Creativa, enfocada en diseño, emprendimientos, videojuegos, música y danzas.

Exposiciones y visitas

La Casa Natal de Sarmiento fue protagonista con la propuesta La casa despierta de noche, que entre las 20:00 y las 00:00 ofreció degustaciones, espectáculos, exposiciones y actividades gratuitas. Además, el lugar presentó la muestra interactiva Cante su voto dentro de la exposición El arte de la campaña.

El Centro Cultural Estación San Martín exhibió Cordillera y mar, una muestra de Marcelo Ferreyra por sus 40 años en las Artes Visuales. En la Alianza Francesa, la agrupación Tierra Nuestra presentó Una taza... una historia para contar. Por otro lado, el Museo Tornambé mostró la obra de Josefina Barud, Adela Cortínez y Alicia Garcés.

El Proyecto Grabado 2026 incluyó aguafuertes de Quinquela Martín, Palabrerío Furioso, Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda, y El pulso del Cobre. Finalmente, el Espacio Multipropósito El Carrascal presentó la muestra colectiva San Juan se viste de arte con más de 50 artistas locales, mientras que el hall del Teatro del Bicentenario exhibió esculturas de Mirta Romero con curaduría de Alberto Sánchez Maratta.

La verdad que San Juan se puso las pilas y dejó la vara altísima. ¿Alguien llegó a ver a Lebón y Aznar o se quedaron durmiendo?