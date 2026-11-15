Ángel de Brito saltó con todo: el mensaje picante sobre el futuro de LAM y el equipo de Denise Dumas
Ángel de Brito publicó un mensaje sobre la incertidumbre que rodea la continuidad de LAM en América TV. Mariano Chihade vendió Mandarina Contenidos, la productora que maneja LAM, DDM y SQP, al Grupo Octubre. Esto obliga al canal a reorganizar la grilla para el año próximo, dejando a De Brito, Mariana Fabbiani y Yanina Latorre en la encrucijada de decidir si siguen en la señal o se pasan a El Nueve u otro medio.
Pero el conductor no se quedó callado y tiró una primicia sobre lo que ya decidieron las autoridades del canal. Contó que convocaron a Denise Dumas para conducir el horario de las 20 hs durante el verano, manteniendo la escenografía actual. El equipo de panelistas estará compuesto por Laura Ubfal, Pilar Smith y Karina Iavícoli. De Brito se mostró orgulloso de que confíen en el programa que él armó y que no hayan puesto a otra persona en la conducción.
No confundan trayectoria con protagonismo
Como siempre, el periodista aprovechó para meter un palito a quienes están hablando de más. Pidió que no se crean cualquier versión de aquellos que quedaron disconformes con el canal o con alguna conductora. Fue tajante al decir que hay cronistas y panelistas que no lograron consolidarse y fueron reemplazados sin que el programa se viera afectado.
Además, agregó: "Pasar de un ciclo a otro no siempre es sinónimo de talento, éxito o reconocimiento. No confundan trayectoria con protagonismo, ni resentimiento con verdad".
El cierre más ácido
Para terminar de incendiar todo, De Brito dejó caer que todavía le falta ocuparse de varios personajes: los hermanitos operadores, dos gremialistas, el animalito, Gorgory, el vago y el corto correntoso. Habló de una sociedad destinada al abismo y dijo que es más divertido el wandagate.
¿Quién se habrá sentido aludido con el mensaje de Ángel?