Pampita y Martín Pepa: aparecieron juntos y frenaron los rumores de separación

Espectáculos

Pampita y Martín Pepa volvieron a dar la cara juntos en el Hipódromo de Palermo este sábado. La pareja compartió una jornada al aire libre y posó ante las cámaras, mostrándose distendidos y sonrientes. Esta aparición llega justo en medio de fuertes especulaciones sobre el estado de su relación, que ya lleva casi dos años desde que inició.

La salida pública se produce después de que Yanina Latorre afirmara que la pareja llevaba 15 días separada. Según la conductora, personas cercanas a ambos le habían contado que el vínculo se había visto afectado por la distancia entre los países donde desarrollan sus actividades y la incompatibilidad de sus agendas. Latorre también mencionó que la modelo estaba triste y que intentaba recomponer la relación.

El look del encuentro

Para el evento en Palermo, Pampita eligió un vestido midi recto color off-white de tela liviana, con breteles con botones en los hombros y un escote suavemente drapeado con un botón central y lazos. Marcó la cintura con un cinturón elastizado del mismo tono con hebilla dorada, y completó el conjunto con stilettos nude y una cartera de mano color suela. En cuanto a su belleza, llevó el cabello castaño suelto con raya lateral y ondas suaves, sumando un maquillaje de base luminosa, pómulos marcados y labios rojos para contrastar con los tonos neutros.

Por su parte, Martín Pepa optó por un traje azul marino de corte estructurado en tela liviana. Lo combinó con una camisa blanca de cuello abierto y sin corbata, una elección pensada para el carácter social y diurno de la jornada.

Los límites de Pampita frente a los medios

Una semana antes de este encuentro, Pampita evitó confirmar o desmentir las versiones de ruptura. Al ser consultada por LAM, la modelo pidió que se respetara su intimidad y advirtió que la exposición mediática podía perjudicar el vínculo, asegurando que "a veces esto ensucia todo y hace que las cosas terminen mal".

Durante un evento realizado el jueves previo, la animadora volvió a marcar un límite tajante ante las preguntas. Afirmó que no quiere que su vida esté en los programas ni que su vida privada sea sometida al escrutinio. Explicó que busca resguardar a Pepa, quien no pertenece al ambiente televisivo, señalando que a él no le gusta la exposición y ella quiere cuidar eso. Cuando le preguntaron si esta reserva era un pedido del empresario, prefirió no profundizar y sostuvo que no contar cosas privadas es lo más sano para todos.

La postura sobre la privacidad y la familia

Pampita defendió su decisión de no referirse a los rumores argumentando que hay que respetar al otro y lo que siente. Aseguró que tiene el derecho de no abrir esa puerta y que hablará solo cuando crea que sea necesario, aunque descartó hacerlo en ese momento, pidiendo entre risas que no se metan y los dejaran tranquilos.

Sobre la posibilidad de que se difunda información falsa, habló en términos generales sin apuntar a nadie en particular. Remarcó que es positivo tener un espacio privado para resolver los conflictos sin que todo tenga que ser mediático, y aseguró que, si tuviera algo que comunicar, lo haría por sus propios medios.

Finalmente, la modelo se refirió a cómo sus hijos manejan estas versiones. Contó que desde chicos aprendieron a diferenciar los comentarios de los medios de la dinámica familiar real. Según Pampita, sus hijos tienen padres muy expuestos y saben perfectamente lo que pasa en casa, por lo que no se basan en lo que se dice afuera. Destacó que la apoyan en todo y que, aunque hay cosas de su carrera que no les gustan, entienden los privilegios que conlleva y no se quejan.