Juana Repetto brilló en el teatro con el aguante total de su familia

Espectáculos

Juana Repetto vivió un momento familiar muy especial el sábado 14 de noviembre cuando su padre, Nicolás Repetto, y la pareja de este, Florencia Raggi, fueron a verla actuar. Tras la función de la obra 8 mujeres, los tres se reunieron entre abrazos y sonrisas para posar frente a las cámaras en el interior del teatro. En la foto que compartieron, se los ve cerca de una puerta verde oscuro y una escalera.

Para la ocasión, Nicolás eligió un look compuesto por un saco azul y camisa blanca, mientras que Juana optó por una remera blanca, chaleco negro y pantalón del mismo tono. El afecto quedó registrado también en las redes sociales, donde Florencia Raggi le dedicó un mensaje público a la hija de su pareja, celebrando verla brillar en escena. Juana le respondió con un emoji emocionado.

El desafío de volver a escena

Este regreso a las tablas implica un cambio importante para Juana, quien interpreta a la hermana menor en la comedia policial de Robert Thomas, dirigida por José María Muscari en el Multiteatro. En una versión anterior de la obra, ella había construido el personaje con una impronta adolescente. Sin embargo, ahora que tiene 38 años y tres hijos, el director le propuso modificar esa mirada y sostener el rol desde su presente.

La historia se desarrolla en una casa rural de la década de 1950, donde ocho mujeres quedan encerradas tras el asesinato del dueño de la propiedad. A medida que avanza la investigación, los personajes revelan secretos que generan intriga y situaciones de humor. Juana comparte el elenco con Silvia Pérez, Mónica Villa, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Marita Ballesteros y Cecilia Dopazo.

La logística detrás de los aplausos

Para poder cumplir con este compromiso teatral, Juana tuvo que reorganizar completamente su rutina familiar. El cuidado de sus hijos fue coordinado con Sebastián Graviotto y cuenta con el apoyo de Talía, la niñera que la ayuda con el bebé. Sus jornadas de trabajo ahora incluyen tareas como la preparación de mamaderas con leche materna y los traslados al teatro.

En cuanto a lo económico, la actriz explicó que sus redes sociales y los proyectos comerciales que desarrolla en ese ámbito son su principal fuente de ingresos. Trabaja con un equipo para realizar acuerdos con marcas y ofrece talleres de distintos profesionales a través de una plataforma propia, lo que le permite compatibilizar su actividad digital con la actuación.

El vínculo con Florencia Raggi

La relación entre Florencia Raggi y los hijos de Juana también quedó expuesta hace poco. Aunque no tienen un vínculo de sangre, construyeron una relación familiar con el paso de los años. A principios de octubre, Raggi compartió un video en sus redes sociales donde se la ve subida a los autos chocadores con Belisario, uno de los hijos mayores de Repetto, quien filmó parte del paseo. Florencia escribió que era un súper sábado para volver a la niñez.

En esa salida recreativa, Toribio, el otro hijo, también participó desde otro vehículo e intentó empujar el auto donde estaban Raggi y su hermano, mientras ellos respondían al juego desde la pista. Más tarde, Florencia compartió una foto con Nicolás Repetto, Belisario y Toribio, a quienes llamó “Toro y Beli”, agregando un corazón y una etiqueta para Juana.

En otra imagen donde los hermanos aparecían dentro de los autos chocadores, Raggi confesó que le gusta sentirse abuela. Juana reaccionó a la publicación destacando la unión de su familia ensamblada y la llamó la abuela más cool, a lo que Florencia le contestó con un cariñoso “te quiero”.

La verdad que es un golazo que se lleven tan bien todos en la familia ensamblada.