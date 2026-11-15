L-Gante se metió en la pelea de Wanda Nara y la China Suárez

Espectáculos

En medio de los fuertes cruces en redes sociales entre Wanda Nara y la China Suárez, apareció L-Gante para dejar clara su postura. El referente de la cumbia 420 compartió una foto junto a la conductora con el texto: "Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera".

Aunque el músico no mencionó directamente a la actriz ni hizo referencia explícita a la disputa, sus palabras fueron interpretadas como una muestra de acompañamiento hacia Wanda. La conductora no dejó pasar la oportunidad y replicó la historia en su propio Instagram agregando una frase que generó revuelo: "Cómo dolió este amor verdadero".

El conflicto escala con Tamara Báez

La publicación del cantante llegó después de que Tamara Báez, su expareja y madre de su hija Jamaica, se involucrara en el enfrentamiento. Tras un fuerte descargo de la China Suárez contra la conductora, la influencer compartió una frase de apoyo a la actriz.

El comentario de Tamara cobró especial relevancia por el historial que mantuvo con L-Gante. En el pasado, ella había hecho acusaciones sobre el acercamiento entre el cantante y Wanda Nara mientras todavía estaba en pareja con él.

Así, las publicaciones de los últimos días volvieron a cruzar a los protagonistas de una historia que mezcla viejos vínculos sentimentales, reproches y una nueva guerra mediática. Seamos honestos: el círculo se cierra y el drama se vuelve un loop infinito.