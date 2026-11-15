Moria Casán puso los puntos a María Fernanda Callejón por criticar a Mauro Icardi

Espectáculos

Moria Casán y María Fernanda Callejón tuvieron un cruce eléctrico durante la emisión de La Mañana con Moria el jueves 12 de noviembre. El motivo de la discusión fue la actitud de Mauro Icardi mientras llegaba a la Fiscalía de Género de Tigre para prestar declaración en una causa judicial.

Todo empezó cuando el programa pasaba las imágenes del futbolista ingresando al edificio. En el video se veía que Icardi evitaba hacer declaraciones y avanzaba entre los cronistas para entrar. Al ver la secuencia, Callejón no se quedó callada y aseguró que el jugador había empujado a un camarógrafo.

La reacción de Moria fue inmediata. Primero intentó justificar que el delantero simplemente quería pasar y luego fue mucho más directa con su panelista: “No tires tantos palos a Icardi, Callejón, calmate”.

Pero María Fernanda no dio el brazo a torcer y mantuvo su postura diciendo que no le gustaba la manera de actuar del futbolista. A eso, la conductora le retrucó con un seco “A vos no te gusta y a mí me gusta”, dejando bien claras que no estaban para nada en la misma sintonía.

El ida y vuelta duró unos segundos más hasta que Moria decidió mandar el programa a pausa. Antes de irse, lanzó una última frase irónica sobre su compañera, a quien le dijo que le retruca todo.

Sinceramente, tratar de discutirle algo a Moria en su propio programa es jugar al juego más peligroso del mundo. ¿Quién se cree Callejón para retrucarle a la One?