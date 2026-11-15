Cande Tinelli abrió el corazón sobre su ruptura con Coti y confesó un error que no repetiría jamás

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Cande Tinelli rompió el silencio sobre el final de su relación con el músico Coti Sorokin. Después de cinco años juntos y un casamiento que terminó siendo el inicio del fin, la relación empezó a cambiar en febrero de 2024, tras la boda, hasta llegar a su final un año después, en medio de un escándalo.

En una charla con Ángel de Brito, Cande fue sincera sobre el desgaste de la pareja y explicó que el matrimonio marcó un punto de quiebre. Sumado a esto, contó que le costaba mucho estar en España por el trabajo de Coti y que dejó muchas cosas en Argentina. "Me arriesgué, como que dije bueno, mi vida se va a construir allá y no fue tan fácil", relató. Aseguró que sintió mucha soledad, ya que cuando el músico se iba de gira ella se quedaba sola en Madrid sin tener amigos.

Sobre la convivencia y la confianza, Cande admitió ser celosa, aunque aclaró que esto no fue el motivo de la separación y que nunca tuvo razones para desconfiar. Sin embargo, terminó confesando que, en un momento donde la relación estaba muy mal, revisó el celular de Coti. Y cerró: no lo haría nunca más en su vida.

Un recuerdo delirante de la boda

La conversación también derivó en anécdotas de la fiesta de casamiento. Ángel de Brito recordó que el evento había sido maravilloso, pero reveló un detalle bizarro: Marcelo Tinelli se fue en medio de la celebración. Según el periodista, el conductor dijo que se iba a dormir a Lolo y no volvió más. Cande, entre risas, confesó que en ese momento ella y De Brito se miraban y que lo quería matar, en tono de broma.