Marina Calabró ganó el Martín Fierro y cerró el círculo con Rolando Barbano

Espectáculos

Marina Calabró se llevó el Martín Fierro de Cable 2026 a Mejor Conducción Femenina y no pudo contener las lágrimas al recibir la estatuilla. En un discurso que mezcló la risa con la emoción, la periodista celebró el reconocimiento y aprovechó el momento para cerrar una historia que había quedado abierta hace tiempo.

La conductora arrancó sus palabras con un toque de humor y una referencia directa a la repercusión que tuvo su anterior agradecimiento en los premios, hace dos años.

El equipo detrás del éxito

Marina no quiso llevarse sola los laureles y dedicó gran parte de su tiempo a agradecer a quienes la acompañan en el día a día de Arranca la Tarde, su programa en A24. Destacó especialmente a Juan Cruz Sulpano, a quien definió como el mejor productor ejecutivo de News, y a Facundo Pastor, a quien señaló como su mejor compañero de conducción.

Además, hubo un agradecimiento especial para Juan Cruz Ávila. La periodista subrayó la importancia de que él haya confiado en su capacidad profesional, afirmando que Ávila vio en ella a una conductora de noticias en un momento en que ni ella misma se veía capaz de ocupar ese lugar, y destacó que sigue apostando por su carrera.

Emoción familiar y un guiño al pasado

El clima se puso más sentimental cuando Marina se dirigió a su hija, Mía. Entre lágrimas, le dedicó el premio y le confesó que siente un orgullo por ella que no se puede imaginar, cerrando ese párrafo con un "te amo hija".

La cadena de dedicatorias continuó con su círculo más íntimo. Mencionó a su mamá, Coca, y a su hermana, Iliana, quien seguía la ceremonia desde Santa Fe. También tuvo un gesto para su padre, Juan Carlos Calabró, a quien recordó con una broma diciendo que él es la competencia.

La revancha con Rolando Barbano

El cierre del discurso fue el momento más esperado y estuvo dedicado a su pareja, Rolando Barbano. Con la emoción a flor de piel, Marina volvió sobre aquella declaración de amor que se volvió viral que había generado mucha repercusión.

La conductora admitió que esa dedicatoria previa les costó muchas dificultades, pero aseguró que ese proceso también los trajo hasta el presente. Para ella, compartir este nuevo reconocimiento fue la oportunidad perfecta para tener, finalmente, una revancha sobre su historia de amor.

Para entender el peso de estas palabras, hay que volver al 16 de junio de 2024, durante los Martín Fierro de Radio. En esa ocasión, Marina ganó como mejor columnista de espectáculos por su trabajo en Lanata sin filtro y terminó su discurso con un "Lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos, Rolando".

El problema fue lo que pasó después. Minutos más tarde, Barbano recibió su propio premio como columnista de policiales, pero en su discurso no mencionó a Marina. Ese silencio provocó que el público presente empezara a abuchear, convirtiendo la noche en uno de los episodios más comentados de la entrega.

Después de aquel escándalo, Marina había salido a aclarar que su dedicatoria había sido espontánea y pidió disculpas si alguien se había sentido incómodo con la situación. Ahora, con la estatuilla de 2026 en la mano, transformó aquel recuerdo en una reivindicación.