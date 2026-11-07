Valentina Barbier rompe el perfil bajo con un look dark romántico

Espectáculos

Valentina Barbier aceptó ir a un evento pese a su perfil bajo y se llevó todas las miradas en un evento donde la moda y la sensualidad fueron las protagonistas. La joven eligió un estilismo total black inspirado en la estética dark romántica, logrando un equilibrio perfecto entre el dramatismo y la elegancia.

Valentina es la hija de Juliana Awada, ex primera dama de Argentina entre 2015 y 2019 y actual empresaria y filántropa.

El juego de las transparencias

La elección de Valentina para asistir a la presentación de Édition Privée, la nueva colección de BDK Parfums, fue un vestido negro de encaje floral. La prenda se destacó por su delicadeza y una silueta de inspiración lencera, con una trama translúcida y bordados que le dieron mucha textura y riqueza visual al conjunto. El diseño permitió que la piel se viera a través de las transparencias, un recurso que está pegando fuerte en las propuestas de noche.

Uno de los puntos más fuertes del vestido fue el escote, que terminó con un borde festoneado. Este detalle, que remite directamente a la ropa interior tradicional, reforzó la idea de lencería y sumó sensualidad sin necesidad de recurrir a cortes demasiado profundos o pronunciados.

Para equilibrar la audacia del diseño, el vestido incluía debajo del encaje una base opaca y corta, estilo culotte. Este juego de superposiciones permitió mostrar parte de las piernas a través del tejido pero manteniendo una estructura armada. El resultado final fue una silueta delicada con una impronta nocturna, siguiendo la tendencia lencera que vuelve a instalarse esta temporada.

El contraste del cuero y el toque rockero

Si bien el vestido era súper femenino, el toque maestro fue el abrigo. Valentina sumó una campera larga de cuero o símil cuero negro, una pieza rígida que contrastó totalmente con la liviandad del encaje. Lo más canchero fue la forma de llevarla: no la usó de manera convencional, sino que la apoyó sobre los hombros como si fuera una capa, usando el recurso del draping.

Esta técnica no solo le dio una impronta relajada y sofisticada, sino que permitió que la campera fuera parte central del look sin tapar el vestido. Gracias a esto, el cuero aportó volumen, estructura y una cuota de rebeldía que alejó el conjunto de lo romántico tradicional. El acierto estuvo justamente en ese choque de materiales: el encaje puso la delicadeza y el movimiento, mientras que el cuero trajo la textura pesada y el aire rockero y urbano.

Esta combinación de elementos opuestos es la base del estilo dark romantic, una tendencia que rescata los códigos de la moda gótica para reinterpretarlos desde una mirada femenina y elegante.

Accesorios con impronta arquitectónica

Para cerrar el look monocromático, Valentina eligió accesorios que no compitieron con las texturas principales. El accesorio que más llamó la atención fue una cartera de mano negra, con una silueta curva y abombada. La superficie acanalada de la cartera generó un juego de relieves muy interesante, funcionando como un contrapunto geométrico y contemporáneo frente a la delicadeza del encaje floral.

Al ser una pieza con personalidad propia y volumen, la cartera reforzó la sofisticación del conjunto y mantuvo la atención en la silueta general del estilismo, adecuándose perfectamente a la estética de noche.

En cuanto a los pies, la hija de Juliana Awada completó el total black con botas negras de punta fina. El diseño, de líneas sobrias y terminación en cuero, asomó sutilmente debajo del ruedo de encaje, logrando que haya una continuidad visual en todo el cuerpo.

El look fue un éxito total donde cada pieza tuvo su lugar: el encaje dio el romanticismo, el cuero el dramatismo y los accesorios el toque arquitectónico.