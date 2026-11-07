Ronnie Wood recordó sus noches de fiesta con Maradona y tiró un elogio a Messi

Espectáculos

Ronnie Wood, el guitarrista de los Rolling Stones, está en Argentina para brindar un show como solista este viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. En la previa de su recital, el músico pasó por una entrevista donde se puso a recordar anécdotas imperdibles con Diego Maradona.

Wood confesó que con el Diez eran compañeros y compinches, y que solían irse de fiesta juntos. Lo más gracioso es que tenían un código propio: él le decía "Diego" y el futbolista le decía "Ronald", intercambiándose los nombres mientras bailaban.

Según el músico británico de 79 años, la conexión con Maradona era total porque se comunicaban a través del lenguaje de la música. Admitió que tuvieron varias noches juntos y que, después, se olvidaron de todo lo que había pasado.

Además de los recuerdos con Diego, Wood también elogió a Lionel Messi. Sobre Lionel Messi, fue corto y preciso: aseguró que es un artista.

La verdad, que Ronnie y Diego se llamaran mal a propósito para bailar es la definición de un vínculo basado en el caos y el buen ritmo. ¿Te imaginás lo que habrán sido esas noches?