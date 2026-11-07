La China Ansa no aguanta más: el picante cruce con Lizy Tagliani en MasterChef
La tensión en MasterChef Celebrity está picante y la China Ansa es la protagonista absoluta. En un intercambio que dejó a todos recalculando, la periodista tuvo un roce fuerte con Lizy Tagliani mientras cocinaban.
Todo empezó cuando Germán Martitegui avisó que tenían una picadora de carne disponible. Como Lizy no la encontraba y preguntó dónde estaba, Damián Betular intervino aclarando que la tenía la China. Ahí fue donde Lizy le preguntó a la China si tenían que esperar a que ella terminara.
La respuesta de la China Ansa no tuvo filtro. Concentradísima en su plato, le contestó sin vueltas que la picadora la tenía ahí abajo, y dejó claro que no estaba para chistes. Lizy, que no se queda atrás, cerró la secuencia entre risas diciendo "Qué carácter".
Pero este no es el único momento donde la China mostró que no viene a hacer amigos. Su paso por el reality viene marcado por respuestas tajantes y pases de factura. Tuvo diferencias con Grego Rossello, quien le reclamó la forma en que le hablaba. Ansa se defendió recordando que él la había acusado de llevarse unas tartas para un lemon pie, aunque después se supo que Marta Fort las había tomado por error.
El espíritu competitivo de la periodista también explotó contra Nazareno Casero. Cuando el jurado anunció un intercambio de canastas que le arruinó los planes, la China no se guardó nada y criticó con dureza la compra que había hecho Nazareno Casero. La pelea siguió cuando Casero ganó el desafío y ella le pidió a Pablo Migliore que no lo aplaudiera, lo que terminó en un reclamo de Nazareno porque no le querían dar el saludo.
Ni Juli Poggio se escapó de sus reproches. Todo fue por una ricota que la China no quiso compartir, lo que terminó en una frase lapidaria de su parte.
Para cerrar el combo de tensiones, protagonizó un duelo de comida asiática lleno de chicanas contra Edith Hermida. Ansa puso en duda que su rival llegara al balcón, pero el resultado fue el opuesto: Edith ganó y la periodista terminó con el delantal gris, totalmente sorprendida.