Santiago del Moro y Marcelo Tinelli preparan concursos de baile

Espectáculos

Se armó el despliegue. Santiago del Moro confirmó que estará al frente de Dancing with the Stars en Telefe en 2027. El certamen, conocido como Bailando con las Estrellas, va a juntar a famosos y bailarines profesionales que se van a medir frente a un jurado y con la votación del público.

En su programa, La mañana del Moro, el conductor admitió que vienen preparando algo muy lindo y que la idea es sumar personas que bailen bien y estén a la altura de un concurso tan importante. Si bien el secreto estaba bajo siete llaves, Del Moro aclaró que todavía no hay jurado ni participantes definidos porque el proyecto es muy reciente. Además, tiró un dato clave: este concurso llega antes de que arranque Gran Hermano 5.

Pero como en la tele nada es lineal, Marcelo Tinelli saltó con su propia bomba. El conductor anunció que también está preparando un concurso de baile y que la preproducción ya arrancó hace dos meses. Según explicó, el proyecto va a ser multiplataforma, combinando la televisión con el streaming y contenidos digitales, y ya tienen visto el estudio.

Tinelli se refirió al desafío de Del Moro. Destacó que Santiago es el conductor más importante de Telefe y que está bueno que asuma este rol. Incluso soltó que le agrada ser inspirador de situaciones y reconoció que el formato de Dancing with the Stars funcionó muy bien en el mundo, al igual que sucedió con el Bailando por un Sueño.

Tinelli adelantó que habrá dos certámenes de baile.