Karina Jelinek se retiró del 'casi veganismo' por el pádel

Espectáculos

Karina Jelinek decidió dejar el vegetarianismo y volvió a comer carne. La modelo reconoció que tomó esta decisión hace poco y explicó que el motivo principal es su actividad física: "Ahora como asadito, me gusta y lo necesito porque estoy haciendo mucho padel, participo en torneos y demás y el cuerpo me pide comer".

La figura que inmortalizó la frase "soy casi vegana" aclaró que su alimentación sigue siendo saludable, pero sumó alimentos que antes evitaba. Como ejemplo, contó que ahora le tienta la milanesa napolitana, aunque la come al horno y no frita.

Su camino hacia el mundo vegetariano había empezado por influencia de su amiga Paz Cornú. Hasta hace no mucho, su dieta se basaba en ingredientes como queso, porotos y lentejas, pero ahora el escenario es distinto porque siente que necesita más proteína.

Esta vuelta al asado no es del todo una sorpresa si recordamos la polémica que hubo cuando se decía que era "un poco vegetariana". En ese momento, Karina admitía que de vez en cuando se permitía un buen asado y solía incluir carne kobe, un corte exclusivo importado de Japón. A pesar de las críticas, se mantuvo firme. Ahora, esas excepciones se volvieron un hábito y renunció oficialmente al casi vegetarianismo.