Carla Czudnowsky detonó a Horacio Cabak: lo llamó "monstruo amargado"

Espectáculos

Carla Czudnowsky no tuvo filtro y calificó a Horacio Cabak de haberse convertido en un "monstruo amargado" con el paso de los años. El cruce arrancó en el programa LAM, mientras debatían sobre la salida de Mariano Martínez de la conducción de un ciclo de moda y analizaban por qué los conductores terminan yéndose de ese espacio.

Cabak fue la cara más emblemática de ese programa durante más de diez años, pero cada vez que le preguntaron si volvería, su respuesta fue un "no" rotundo. Ahí fue donde Czudnowsky dijo que Cabak se volvió un monstruo. Para dejar las cosas claras, agregó que es un amargado que trabaja en otro canal de noticias todo el día.

La panelista siguió y aseguró que el conductor se la pasa criticando a todo el mundo y renegando de un programa del que fue parte diez años. La indignación de Carla quedó clarísima, pero la respuesta de Horacio fue más rápida que un TikTok viral.

El contraataque en redes

Cabak no se quedó callado y citó el fragmento del video en su cuenta de X. Con ironía, escribió que a la hermana del "heavy rejodido" no le gusta lo que hace en A24. Y sumó que está haciendo su trabajo mejor de lo que pensaba.

Como era lógico, el fuego se trasladó a las redes sociales. Muchos internautas saltaron a defender al conductor y criticaron la actitud de Carla, diciendo que estaba proyectando sus propias sensibilidades o que se cree dueña de la verdad.

Horas más tarde, Cabak volvió a tocar el tema en X. Esta vez lo hizo para resaltar que La Barby lo defendió y para sugerir que los ataques de Czudnowsky tienen que ver con las diferencias políticas entre los dos.

Sinceramente, pasar de ser el conductor emblemático a ser llamado "monstruo" es un salto muy brusco. ¿Se pasó Carla con el calificativo o Cabak se merece que le digan las cosas así?