Candelaria Tinelli festejó sus 36 años con una catarata de saludos familiares

Espectáculos

Candelaria Tinelli celebró sus 36 años con una serie de publicaciones emotivas de su círculo más íntimo. Sus hermanas, Juanita y Micaela, y su madre, Soledad Aquino, inundaron las redes sociales con imágenes que recorren desde el presente hasta la infancia de la cumpleañera.

Candelaria, quien se desempeña como diseñadora y artista, es conocida en el ambiente como Lelu. El festejo digital incluyó desde abrazos actuales hasta recuerdos muy tiernos de cuando era bebé.

Los saludos de las hermanas

Juanita Tinelli fue una de las primeras en saludar. Compartió una foto donde abraza a Candelaria por detrás con un beso en la mejilla, mientras Lelu aparece sentada con las piernas recogidas y un buzo amarillo. También subió una segunda imagen de ambas recostadas en una cama con los brazos entrelazados, definiéndola como "la escorpiana más hermosa del 🌎".

Micaela Tinelli prefirió el lado nostálgico. Publicó una foto de archivo donde aparece de niña junto a una Candelaria pequeña y con rulos frente a un fondo de La Sirenita, acompañándola con el texto: "Feliz cumpleaños a mi persona favorita de este mundo y del universo entero 💫, te amo con toda mi alma". Sumó otra postal en el asiento trasero de un auto, con Candelaria bebé tomando una mamadera.

El MIMO de Soledad Aquino

Su madre, Soledad Aquino, se sumó a los festejos con varias publicaciones. En el feed compartió fotos de revistas junto a su hija con un mensaje muy efusivo.

Además, Soledad publicó dos historias con música. En la primera, Candelaria aparece en una caballeriza con el hocico de un caballo cubriéndole parte de la cara. Aquino la llamó "jineta" y puso de fondo el tema "Te veo crecer" de Daniel RíoBio. La segunda historia rescató una foto de la infancia de Candelaria vestida de bailaora flamenca con lunares rojos y blancos, sonriendo frente a una escalera de mármol. De fondo sonaba "Mi niña de sonrisa bonita" de Proyecto Romántico.

Pasión por la equitación

Lejos de la exposición mediática, Candelaria centró su vida en la pista de arena. La equitación, que practica desde que era adolescente, pasó de ser un hobby a un eje fundamental de su rutina diaria.

En mayo de 2026, logró consagrarse ganadora en su categoría en el Montana Farm Masters junto a su yegua Caruscha. Previamente, en diciembre de 2025, había retomado las competencias nacionales con la misma yegua, bajo la guía de su entrenadora Coti Abdala, a quien agradeció públicamente por motivarla a volver a saltar.

En una entrevista reciente, Candelaria confirmó su enfoque actual: "Hoy estoy muy enfocada en la equitación, me gustaría seguir saltando a caballo. Me apasiona". También incorporó una rutina de gimnasio enfocada en resistencia muscular y fuerza, diseñada por su entrenador Matías Brenna.