Daniela Celis no se guardó nada y liquidó a los haters en Instagram

Espectáculos

Daniela Celis decidió que no iba a dejar pasar ni un solo comentario mala onda. Después de abrir una convocatoria para conocer hombres, la streamer empezó a recibir una ola de críticas en sus redes y respondió con una dinámica muy clara: elegir los mensajes de hate más repetitivos en sus reels y "atenderlos" públicamente.

La situación escaló la noche del miércoles, justo después de una nueva edición del casting donde Celis tuvo contacto en vivo con los candidatos que buscan una cita. Ante la proliferación de mensajes negativos, la influencer decidió dedicarles una ronda de respuestas sin filtros en sus historias de Instagram.

Respuestas sin filtro

El primer cruce fue por un comentario que cuestionaba su exposición pública diciendo: "La dignidad, bien, gracias". Daniela no se quedó callada y le devolvió: "La vida es una, yo que ustedes haría lo mismo y la viviría en vez de criticar".

Después vino un usuario que se burló del formato del casting. La respuesta de Celis fue un golpe directo al ego: le dijo que tenía mucha autoestima para decir eso con esa cara, y acompañó el texto con una captura de la foto del internauta.

El intercambio más picante surgió cuando alguien sugirió que le faltaba el cartel con el precio. Pestañela, como la llaman desde su paso por el reality, respondió apuntando directamente a quien lo escribió, con ironía sobre su condición de mujer de familia. En los tres casos, las réplicas llegaron rápido, en un lapso de entre cinco y nueve minutos.

El casting y los requisitos

Esta búsqueda de candidatos no es nueva. Semanas atrás, Daniela ya había dejado en claro que no busca el amor de su vida, ni casarse, ni "padrastros", sino simplemente divertirse y pasarla bien. Para lograrlo, puso condiciones bastante específicas: que el hombre viva solo, que tenga movilidad, que sea independiente y, fundamentalmente, que esté bueno.

La convocatoria avanzó con entrevistas al aire de La Jugada, el programa de streaming de Telefe donde participa. Incluso llegó a publicar una foto con su equipo adelantando que se vendría un "Pestañela vs 20 hombres".

El descargo contra las críticas

Celis ya había tenido que salir al cruce anteriormente. Tras publicar el formulario y el código QR para los postulantes, se encontró con comentarios que decían que no le daba vergüenza lo que hacía, y lanzó un descargo furioso contra quienes escriben eso, agradeciéndoles irónicamente por potenciar su engagement.

Sinceramente, nos encanta que Daniela no use la diplomacia y vaya directo al hueso. Si querés criticar la vida ajena, tenés que estar preparado para que te saquen la ficha en público y con una captura de pantalla de por medio.

¿Ustedes se animarían a llenar el formulario o les daría miedo el roast de Daniela?