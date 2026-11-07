Natalia Oreiro brilló en Mar del Plata con el premio a su trayectoria

Espectáculos

Natalia Oreiro recibió el premio Astor a la trayectoria el viernes 6 de noviembre en el Teatro Colón, durante el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El reconocimiento estuvo a cargo de Lorena Muñoz, quien fue su directora en la película Gilda, no me arrepiento de este amor.

Este premio se suma a un año de reconocimientos para Oreiro, que ya había recibido un premio honorífico en el Festival de Málaga. Su carrera cinematográfica supera los 25 años, con trabajos que van desde Cleopatra (2003) hasta Yo, Narciso, que en lo que va de 2026 es el estreno más visto del cine nacional con más de 600.000 espectadores.

Natalia Oreiro es una actriz, cantante, empresaria y modelo uruguaya que se mudó a Argentina en 1994. Se hizo conocida por telenovelas como Muñeca brava y Sos mi vida, y fue parte del programa de Xuxa como una de las Paquitas.

La niña interior y la vocación

Con la estatuilla plateada en la mano, la actriz contó que todavía siente sorpresa ante estos homenajes. Recordó que, cuando vivía en España, se disfrazaba en un galpón de la casa de sus abuelos que usaba como camarín. Para ella, la actuación es una vocación y no un trabajo, y asegura que trabaja con esa niña interior para no perder la espontaneidad ni los sueños.

Cuando le preguntan sobre los premios a la trayectoria, Oreiro admite que le entra la duda de si se lo merece y se pregunta qué viene después. En este momento, tiene ganas de probar personajes distintos y tiene ganas de dirigir en algún momento; además está escribiendo y dice que siempre escribe algo en todas las películas que hace.

El cine como refugio

Para Oreiro, el cine es un hecho colectivo y la mirada de sus compañeros es fundamental. Destaca que ver películas en la sala es una de las pocas experiencias que quedan para sentirse presente, ya que es un espacio donde no hay celulares ni problemas familiares.

Lleva esa misma filosofía al trabajo: no entra al set con el teléfono celular y solo lo usa durante el almuerzo. Para ella, el momento de la filmación es sagrado, al igual que saludar y ser amable con todo el equipo para generar una vibración especial.

Nuevos proyectos y regresos

El estreno de Gilda ocurrió hace diez años, película que le dio su primer gran papel protagónico y que llevó casi seis años de trabajo. Oreiro confirmó que volverá a trabajar con la directora Lorena Muñoz en un proyecto que ya tienen entre manos.

Además, se encuentra filmando Ümana para Netflix, una comedia familiar sobre sensibilidades humanas y cambios tecnológicos. Esta es la tercera película que hace con Martino Zaidelis, luego de Re Loca y Campamento con mamá. Oreiro reveló que no aceptó el personaje que le ofrecieron al principio y propuso una forma diferente de contar al personaje, la cual fue aceptada.

Sobre sus gustos personales, mencionó que admira a directores como Jarmusch, Godard, Cassavetes y Wenders, pero que también ama clásicos como Karate Kid, Volver al futuro y Los Goonies. Contó que a los 14 años engañó a la Cinemateca Uruguaya para entrar a ver El marido de la peluquera, que era solo para mayores.