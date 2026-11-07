Lanzamiento del Festival de Cine de Mar del Plata: funciones agotadas y alfombra roja

Espectáculos

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata abrió sus puertas el jueves 5 de noviembre con un éxito rotundo de convocatoria. Según informaron los organizadores, se vendieron más de 30.000 entradas antes del inicio y casi 30 funciones ya estaban agotadas.

La ceremonia de apertura tuvo lugar en la sala Astor Piazzolla del Auditorium, después de que los invitados desfilaran por la alfombra roja de la Plazoleta Almirante Brown. Jorge Stamadianos, codirector del evento junto a Gabriel Lerman, destacó que estos números son muy positivos porque el festival está pensado para el público. Lerman agregó que la programación es espectacular y que el trabajo para encontrar las películas empezó en febrero.

El plato fuerte: "Wild Horse Nine"

La película que inauguró el festival fue "Wild Horse Nine" ("Caballo salvaje nueve"), dirigida por Martin McDonagh. Se trata de un thriller político y comedia ácida ambientada poco antes del Golpe de Estado en Chile en 1973, donde agentes de la CIA en la Isla de Pascua se ven envueltos en conspiraciones y relaciones riesgosas. El elenco cuenta con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits y Parker Posey.

Durante la apertura, subieron al escenario integrantes del equipo latinoamericano del film, entre ellos la actriz argentina Ailín Salas y la productora Mercedes Alfonsín, quien afirmó que el guion era muy bueno pero la película resultó increíblemente mejor. El director Martin McDonagh y la actriz chilena Mariana Di Girolammo enviaron mensajes a través de videos invitando a la audiencia a dejarse llevar por la historia y los personajes.

Los invitados y la conducción

El evento fue conducido por Guido Záffora y Teté Coustarot. Luis Scalella, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films, participó mediante un video donde detalló que hay 180 películas de 55 países repartidas en 500 funciones. Además, se anunció que los países de Europa del Norte son la región invitada de honor de esta 41 edición.

La alfombra roja estuvo colmada de figuras conocidas. Entre los actores y actrices se destacó la presencia de Cecilia Roth, Martín Slipak, Andrea Rincón, Maite Lanata y Eva de Dominici, quien forma parte del jurado. También asistió Pamela David, que debutó como productora de ficciones verticales. Otros invitados fueron Carlos Cuarón, integrante del jurado, la directora Lorena Muñoz, el compositor Emilio Kauderer, la productora Violeta Kreimer, Diego Páez Vilaró, Sebastián “Tato” Manusovich y Gonzalo Demaría.

Tecnología y gestión

La organización puso el foco en la innovación con la realización de Ventana sur tech, donde se abordaron temas como la inteligencia artificial y el cine inmersivo. También se presentó un laboratorio de cine destinado a estudiantes y se repasaron las películas de las secciones de Competencia Internacional, Latinoamericana y Argentina.

En el plano institucional, participaron el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, el intendente Guillermo Montenegro, la subsecretaria de Políticas Culturales Victoria Onetto y el director provincial de arte, Marcelo Marán. La meta de esta edición es aumentar la cantidad de espectadores para asegurar la continuidad del festival como un evento de Clase “A”.