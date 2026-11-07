Tiemblan los canales: la venta de Mandarina Contenidos y el caos en el mercado de pases

Espectáculos

El Grupo Octubre, dueño de elnueve, compró la totalidad de Mandarina Contenidos y del canal de streaming Bondi. La productora, creada por Mariano Chihade en 2005, es la mente detrás de éxitos como LAM, SQP y DDM, además de BTV. Como parte de este movimiento, Chihade va a ser el director ejecutivo integral de elnueve, que es justamente la competencia directa de la señal donde están sus programas actualmente. El desembarco de Chihade en el canal está previsto para diciembre de este año.

Para los que están perdidos, el Grupo Octubre es una empresa multimedia dirigida por Víctor Santa María. Esta compra es un terremoto porque Mandarina maneja los programas que hoy sostienen el rating de América, ubicándola en el tercer puesto de los más vistos.

Yanina Latorre no quiere "remar"

La situación de Yanina Latorre es la más picante de todas. La conductora ya avisó que no va a decidir nada rápido y que lo más importante es su carrera. En su programa de radio de El Observador 107.9, dejó claro que su decisión no depende de Ángel de Brito y que solo su marido sabe lo que piensa.

Yanina contó que Mariano Chihade le hizo un ofrecimiento concreto, argumentando que ella y Ángel levantaron la pantalla de América cuando llegaron. Ella respondió que elnueve no tiene identidad y que no tiene ganas de vivir de levantar canales. Según ella, América está muy bien y está pasando su mejor año.

El dilema de Ángel de Brito y la estabilidad de Casella

Por otro lado, Ángel de Brito está de vacaciones, pero ya tiró una pista por redes sociales: va a escuchar ofertas antes de decidir qué hacer. El movimiento de De Brito es fundamental, ya que LAM es el ciclo más visto de América y tiene números de rating muy interesantes. Un dato clave es que el conductor tiene contrato con Mandarina por varios años más.

Beto Casella, en cambio, tiene el camino más despejado en cuanto a dónde trabajar: tiene contrato firmado con América por todo 2027 y se queda ahí. El problema es que el nombre y el formato de BTV pertenecen a Mandarina, así que habrá que ver con qué propuesta y en qué horario sigue al aire. Recordemos que Casella dejó Bendita después de 19 años por diferencias enormes con los directivos del Grupo Octubre.

Los próximos movimientos en la grilla

En cuanto a El diario de Mariana (DDM), todo indica que sería uno de los programas que se mudarían a elnueve debido a la relación de Mariana Fabbiani con la productora. De hecho, esta semana se vio a Chihade visitando elnueve junto a gerentes de Mandarina para conocer a sus pares y armar los lineamientos del trabajo conjunto para 2027.

Mientras tanto, el rating sigue siendo el termómetro. SQP, que debutó en febrero de 2025 en la pantalla de Ana Laura Guevara y Pablo ‘Chato’ Prada, logró ubicarse tercero en su franja el mes pasado con un promedio de 2,8 puntos, superando a Telenueve. En esa misma medición, LAM lideró con 3,5 puntos e Intrusos siguió con 3.

Ante este escenario, las autoridades de América tuvieron varias reuniones con panelistas de todos los programas. El objetivo es retener al equipo más allá de lo que decidan los conductores. Al final del día, la televisión es un trabajo de equipo y la producción es la que termina definiendo el destino de un ciclo. Mandarina tiene una oportunidad enorme que promete recalentar la competencia para 2027.