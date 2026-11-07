Paz en la familia Tinelli: el tierno saludo de Juana a Cande

Espectáculos

Juana Tinelli aprovechó el cumpleaños número 36 de Cande, que fue el viernes 6 de noviembre, para dedicarle un mensaje súper cariñoso en Instagram. El posteo sorprendió porque en su momento se dijo que las hermanas estaban peleadas a muerte.

En sus historias, la modelo compartió dos fotos que muestran que el afecto sigue intacto. En una se las ve abrazadas y sonrientes en un sillón, totalmente cómplices. "La escorpiana más hermosa del mundo", escribió Juana, junto a la foto.

Pero no quedó ahí. En una segunda imagen, Juana subió una foto de una comida familiar donde aparece dándole un beso en la mejilla a Cande, quien sonreía con los ojos cerrados. Para cerrar con broche de oro, agregó: “Feliz cumpleaños, Lelu. Te amo infinito”.

Juana no fue la única que saludó. Mica, la hermana mayor, también se sumó a los festejos con un mensaje divertido y fotos inéditas de la intimidad, demostrando la química que siempre tuvieron las dos hijas de Soledad Aquino.

La sorpresa es total porque este acercamiento llega después de meses de tensión y diferencias familiares. La interna explotó fuerte cuando la modelo denunció haber recibido amenazas de muerte, lo que sacó a la luz discusiones entre varios integrantes de la familia que hasta entonces se manejaban puertas adentro.

En medio de todo este caos, también quedaron envueltas las ex del conductor, Soledad Aquino y Paula Robles, por las declaraciones y posturas que tomaron durante el escándalo. Mientras tanto, Marcelo Tinelli intentó recomponer los vínculos con sus hijos para preservar la unidad familiar, aunque las discusiones seguían haciendo ruido.