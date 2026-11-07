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Paz en la familia Tinelli: el tierno saludo de Juana a Cande

Mandy Mandopoulos · 07 de noviembre de 2026

Juana Tinelli aprovechó el cumpleaños número 36 de Cande, que fue el viernes 6 de noviembre, para dedicarle un mensaje súper cariñoso en Instagram. El posteo sorprendió porque en su momento se dijo que las hermanas estaban peleadas a muerte.

En sus historias, la modelo compartió dos fotos que muestran que el afecto sigue intacto. En una se las ve abrazadas y sonrientes en un sillón, totalmente cómplices. "La escorpiana más hermosa del mundo", escribió Juana, junto a la foto.

Pero no quedó ahí. En una segunda imagen, Juana subió una foto de una comida familiar donde aparece dándole un beso en la mejilla a Cande, quien sonreía con los ojos cerrados. Para cerrar con broche de oro, agregó: “Feliz cumpleaños, Lelu. Te amo infinito”.

Juana no fue la única que saludó. Mica, la hermana mayor, también se sumó a los festejos con un mensaje divertido y fotos inéditas de la intimidad, demostrando la química que siempre tuvieron las dos hijas de Soledad Aquino.

La sorpresa es total porque este acercamiento llega después de meses de tensión y diferencias familiares. La interna explotó fuerte cuando la modelo denunció haber recibido amenazas de muerte, lo que sacó a la luz discusiones entre varios integrantes de la familia que hasta entonces se manejaban puertas adentro.

En medio de todo este caos, también quedaron envueltas las ex del conductor, Soledad Aquino y Paula Robles, por las declaraciones y posturas que tomaron durante el escándalo. Mientras tanto, Marcelo Tinelli intentó recomponer los vínculos con sus hijos para preservar la unidad familiar, aunque las discusiones seguían haciendo ruido.

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.