Martín Migueles se ganó el corazón de todos con el mensaje para Isabella

Espectáculos

Isabella Icardi, la hija más chica de Wanda Nara y Mauro Icardi, cumplió diez años. Si bien su mamá se encargó de armar la celebración y las redes explotaron de mensajes, hubo uno que se robó todas las miradas: el de Martín Migueles.

El empresario, que hoy es la pareja de la conductora, decidió subir a sus historias de Instagram un collage lleno de ternura. En las imágenes se ven momentos compartidos en partidos de fútbol, días de pileta, viajes y escenas del día a día donde se los ve abrazados y muy felices.

Pero lo que más nos llegó fue el texto que acompañó las fotos. Migueles escribió: “Felices 10 años, Isi. Tu corazón enorme, tu empatía, tu bondad y tu luz hacen que todo el mundo a tu alrededor sea un lugar mejor”. Y para cerrar con broche de oro, agregó: “Te quiero muchísimo”.

La verdad que este gesto es un diez. Se trata de un gesto que muestra el buen vínculo entre Martín y la hija de su pareja.