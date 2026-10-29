Jorge Rial repartió likes y hate sobre quiénes podrían conducir Intrusos

Espectáculos

La salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares de Intrusos a fin de año dejó un vacío enorme y mucha incertidumbre sobre quiénes van a manejar los hilos del histórico ciclo de América. En medio de este caos, Jorge Rial, el conductor y empresario que creó y lideró el programa durante 20 años, decidió poner orden analizando a los candidatos. En una entrevista con Puro Show, el conductor no se guardó nada y repartió elogios, rechazos tajantes y algunas ironías que fueron directo al hueso.

Los que no pasan el filtro de Rial

Cuando empezaron a sonar nombres, Rial fue rápido en descartar a varios. Sobre Marcelo Polino, dijo que no lo ve conduciendo porque siente que él no tiene ganas de hacer ese trabajo. Tampoco compró la idea de una dupla entre Marcela Tauro y Pallares, asegurando que no cree en las duplas. Para Flor de la Ve, el veredicto fue tajante: no la ve porque considera que está muy bien en Los Profesionales.

El rechazo fue más fuerte con otros nombres. A Robertito Funes lo sacó de la lista sin vueltas y cuestionó a Susana Roccasalvo por una declaración que hizo sobre él que no le gustó. Por otro lado, dejó fuera a Marcelo Tinelli, a quien consideró que no está en su mejor momento, y a Laura Ubfal, recordando que ella lanzó fuertes críticas e insultos contra Intrusos, aunque después haya sido panelista. A Nazarena Vélez tampoco la ve apta para el puesto porque es actriz, y Rial dejó claro que no quiere actrices, actores ni gente que se solidarice con el otro.

Las respuestas más picantes y demoledoras

Hubo momentos donde el humor de Rial se volvió letal. Cuando le preguntaron por Luis Ventura, lejos de apoyarlo, dijo que él y Ventura se están jubilando y pidió que lo dejen en paz. Con esa respuesta, dejó clarísimo que no lo imagina al frente del ciclo.

Pero el golpe más fuerte fue para Carlos Monti. Cuando surgió su nombre como posible reemplazante, la reacción de Rial fue un cachetazo mediático: pidió a alguien que esté vivo. Una respuesta que, sin dudas, es la más polémica de toda la lista.

Los elegidos y las condiciones

No todo fue mala onda. Rial se mostró entusiasmado con La Negra Vernaci, afirmando que sería fantástica y que le encanta. También destacó a Carmen Barbieri y aprobó a Marina Calabró, quien actualmente está al frente de Primicias Ya, respondiendo simplemente que le gusta. Sobre Yanina Latorre, consideró que es capaz de asumir el desafío, aunque señaló que ya tiene su propio programa y que le está yendo muy bien.

En cuanto a los nombres masculinos, Beto Casella tiene el visto bueno del creador de Intrusos, de quien dijo que podría hacerlo y que es bueno. Con Alejandro Fantino la cosa es más compleja: dejó la puerta abierta solo si vuelve el Fantino de Animales Sueltos. Si decide hablar como filósofo, Rial dice que no, porque la gente no le entiende.

Para cerrar la lista, opinó sobre Horacio Cabak y Pamela David. A Cabak lo descartó pidiendo que pongan gente seria. Sobre Pamela, tiró una propuesta bastante insólita: sugirió levantar a Sergio Lapegüe para que haga cuatro horas de Pamela.

¿Quién de todos estos se animaría a entrar en el ojo de la tormenta de Intrusos?