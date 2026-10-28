Celina Font: entre el teatro independiente, el regreso a las villanas y su pasión secreta por la música

Espectáculos

Celina Font volvió a las tablas con el estreno de Dos patronas, un grotesco criollo contemporáneo que se puede ver todos los domingos a las 20 en El camarín de las musas. La obra, escrita y dirigida por Vicky Hladilo, se mete de lleno en la relación entre una mujer profesional y su empleada doméstica. La trama gira en torno a cómo una mujer busca a su exempleada para que regrese a trabajar en su casa porque tiene la vida patas para arriba y la necesita, mezclando los vínculos laborales con el afecto, la intimidad y las relaciones interpersonales. Para Celina, fue una propuesta inteligente que aborda todo desde un tono de comedia, algo que considera muy complejo de lograr.

La actriz aprovechó para poner sobre la mesa lo que significa hacer teatro independiente en la actualidad. Para ella, sigue siendo el espacio ideal de libertad, experimentación, búsqueda y trabajo colectivo, ya que es lo que los actores saben y aman hacer. Sin embargo, advirtió que hoy en día el tiempo se volvió un bien difícil de conseguir porque muchos artistas tienen que priorizar trabajos que les permitan sostenerse económicamente. Explicó que, aunque al estrenar existe la posibilidad de obtener un retorno económico, muchas veces ese dinero termina usándose para pagar deudas.

En cuanto al financiamiento de Dos patronas, mencionó que cuentan con el apoyo de ProTeatro, que es un subsidio estatal del Instituto del Teatro. Aclaró que, si bien es una ayuda, este subsidio no cubre todas las necesidades de producción y se requiere muchísimo más para montar una obra con los recursos básicos. Por eso, afirmó que actuar en el circuito independiente hoy implica tener otros ingresos, ya que no es posible vivir exclusivamente de eso. Para Celina, esto es, entre comillas, un "amor al arte" que requiere una inversión importante, aunque reconoció que hay obras que logran perdurar años y hacen una diferencia para quienes las interpretan, permitiendo una exploración que el teatro comercial u oficial no siempre ofrece por falta de tiempo.

Pero la actriz no solo está enfocada en el teatro. También se animó a salir a la luz como cantante con su primer álbum, Quererte tanto. Contó que su relación con la música es cíclica: mientras la actuación fue su actividad principal, el canto fue algo paralelo que mantuvo casi en secreto hasta que tuvo el tiempo, la energía y el amor necesarios para presentarlo en sociedad. Después de haber tocado hasta mayo, tiene planeado retomar el año que viene con un nuevo proyecto musical, pero esta vez más vinculado al teatro. Se trata de un unipersonal que está preparando junto a Guillermo Hermida, quien lo dirigirá; ya escribieron el texto y están trabajando en la música del espectáculo.

En el mundo de la ficción, Celina volvió a sus raíces de villana con el estreno de Vientre ajeno, una ficción vertical. Además, se está preparando para el rodaje de la nueva película de Guadalupe Yepes. Esta faceta de creadora ya la había explorado antes, como ocurrió hace unos años cuando escribió la película No soy tu mami, dirigida por Marcos Carnevale.

Desde sus inicios en televisión en 1993 con Alta comedia, la actriz pasó por decenas de ficciones, destacándose en producciones como Alén luz de luna, Ricos y famosos, Campeones y Montecristo. Actualmente, también desempeña un rol activo en la Sagai (Sociedad Argentina para la Dirección de Actores e Intérpretes), donde trabaja para lograr que la ficción vuelva a la televisión de aire. Para ella, todo lo que hace gravita alrededor de su identidad como actriz, que es el hilo que organiza su vida profesional. Siente que todavía tiene mucho por explorar, especialmente en personajes femeninos complejos, con contradicciones, luces y sombras, que le permitan seguir experimentando con nuevos lenguajes.