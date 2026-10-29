La Joaqui blanqueó todo con Tiago PZK y tiró una indirecta que dejó a todos recalculando

Espectáculos

La Joaqui no se guardó nada y usó sus redes sociales para mostrar el nivel de felicidad que está viviendo con Tiago PZK. Para celebrar sus 32 años, la artista compartió una historia en Instagram con una foto donde se la ve abrazada a Tiago, rodeados de globos blancos y negros y una calavera, siguiendo toda la onda de Halloween.

El festejo fue una sorpresa total organizada por el músico. De hecho, circuló un video donde se nota que la cantante no pudo aguantar las lágrimas al descubrir la fiesta que le habían armado. Para cerrar con broche de oro, La Joaqui publicó una dedicatoria romántica que decía: “Feliz cumpleaños, mi reina, te merecés todo esto y más”, etiquetando a su novio con un corazón blanco.

Lo que más repercusión tuvo fue la frase que eligió la artista: “Pasé el cumpleaños más feliz que nunca”. Si bien no nombró a nadie, recordemos que la relación con Tiago PZK, confirmada a fines de septiembre, quedó en el ojo de la tormenta después de que ella se separara de Luck Ra, especialmente porque Tiago y el cantante cordobés eran amigos.

En las últimas semanas, el drama se mantuvo vivo con canciones y declaraciones sobre la ruptura, y varios usuarios interpretaron las publicaciones de los protagonistas como posibles respuestas dentro del conflicto. Por eso, la frase alimentó las especulaciones en redes, aunque la cantante no mencionó a Luck Ra ni aclaró que estuviera dirigida a él.

Mientras el chisme sigue picante, La Joaqui parece estar en otra frecuencia, enfocada en disfrutar esta nueva etapa sentimental y compartir cada momento con Tiago.