Terremoto en MasterChef: Damián Betular deja el jurado por un tiempo

Espectáculos

Se pudrió todo en las cocinas de MasterChef Celebrity. Resulta que Damián Betular, uno de los jurados más icónicos del programa, se prepara para dar un paso al costado durante el verano, dejando a la producción con el desafío de encontrar un reemplazo urgente.

Según se reveló en "Intrusos", Betular se ausentaría durante enero de 2027 para cumplir con un compromiso profesional en Mar del Plata: la temporada teatral de "Hairspray", donde interpreta a Edna Turnblad. Según la información, el pastelero dejaría su silla temporalmente el primer mes del año y volvería a sus funciones en febrero.

Obviamente, con el lugar vacío, ya empezaron a volar teorías sobre quién podría sentarse al lado de Germán Martitegui y Maru Botana. Los nombres que más suenan son Dolli Irigoyen y Donato de Santis, que ya conocen bien cómo funciona el universo del reality.

Pero ojo, que no es tan simple. Para Dolli Irigoyen, el problema serían las extensas jornadas de grabación, que podrían ser un obstáculo. Por otro lado, hay dudas sobre si Donato de Santis realmente tiene ganas de volver al programa.

La verdad que Betular en el teatro es un planazo, pero vamos a extrañar sus retos en la cocina. ¿A quién elegirían ustedes para cubrir el hueco?