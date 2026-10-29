El Chato Prada ya estaría en otra: quién es Agostina Navarrete, la chica que lo dejó expuesto

Espectáculos

Pablo el Chato Prada parece haber pasado página rápido. A pocas semanas de que se conociera su separación de Lourdes Sánchez, el productor habría iniciado un vínculo con Agostina Navarrete, una joven de 26 años oriunda de Carlos Pellegrini, Santa Fe. Aunque Prada intentó que la relación se mantuviera lejos de los flashes, la historia terminó explotando en los medios gracias a Fernanda Iglesias.

Todo empezó el martes, cuando la panelista lanzó en el programa Puro Show que el panorama estaba por cambiar y reveló que el productor ya estaba saliendo con alguien. Según Iglesias, se trata de una relación bastante formal con una chica morocha. Aunque el Chato negó categóricamente los rumores en primera instancia, la periodista no se quedó callada y respondió a través de sus historias de Instagram con pruebas contundentes que confirmaron el romance.

De un like en Instagram a los audios acaramelados

El romance nació en el terreno digital. Según el relato de Iglesias, el Chato empezó a seguir a Agostina en Instagram, le reaccionó a una historia y, tras ese primer acercamiento, se pasaron los teléfonos para migrar la charla a WhatsApp. La panelista aseguró que el vínculo ya tiene cierta formalidad y llegó a afirmar que el productor la llevó a su casa, describiéndolo como un terreno muy íntimo, aunque aclaró que en ese momento el nene no estaba.

Para terminar de cerrar el círculo, Iglesias publicó una serie de audios del productor con un tono muy dulce. En uno de los mensajes, el Chato le pregunta qué hace y le cuenta que estaba en el gimnasio. En otro fragmento, le pide hablar más tarde porque estaba yendo a tomar un cafecito con un amigo. El mensaje más revelador es aquel donde admite el caos personal que está atravesando: “Perdón, estoy en medio de un quilombo de la separación, Agos, después te hablo…”.

La versión de Agostina y el perfil bajo

Agostina Navarrete también rompió el silencio y confirmó que se están conociendo desde hace aproximadamente un mes. Si bien admitió el vínculo, bajó un poco la intensidad de las declaraciones de la panelista al aclarar que se encuentran en una etapa inicial y que todavía es muy pronto para hablar de una relación consolidada. Coincidió, sin embargo, en que todo comenzó a través de Instagram y siguió con llamadas y audios.

La joven santafesina mantiene un perfil privado en la red social, donde se describe como “mamá de France y Fermín, amores de mi vida”, confirmando que tiene dos hijos. Un detalle que no pasó desapercibido es que el Chato figura entre sus seguidores. Además, surgió la curiosidad de que Agostina tiene dos años menos que Fran Liotta, el actual novio de Lourdes Sánchez.

El lado de Lourdes y su nuevo romance rugbier

Mientras el Chato Prada lidia con la exposición de su nuevo vínculo, Lourdes Sánchez, bailarina y presentadora, también apareció en Buenos Aires acompañada por su nueva pareja. Se trata de Fran Liotta, un empresario correntino de 27 años y rugbier que habló por primera vez sobre su relación con la artista en el programa Puro Show.

Liotta confesó que el mundo de la televisión le era totalmente ajeno hasta hace poco tiempo. Contó que fue la propia Sánchez quien le avisó que su imagen aparecería en un ciclo televisivo. El rugbier admitió que en ese momento ni siquiera sabía qué era ese programa. Según sus palabras, el vínculo se fue dando de manera natural y genuina con el tiempo.

Sobre la profundidad de la relación, Liotta precisó que llevan hablando unos tres meses aproximadamente. Aunque conocía a Lourdes de manera superficial antes de empezar a salir, negó rotundamente haberla seguido por su popularidad o su trayectoria en la televisión, asegurando que su interés no fue por ella ser una figura pública. Ante las preguntas sobre una posible convivencia, compromiso o casamiento, el joven prefirió no profundizar y se limitó a decir que se están conociendo tranquilos. Lo único que marcó como un límite claro fue la cobertura mediática sobre su entorno cercano, afirmando que no le gusta cuando hablan de su familia.

Después de semejante despliegue de pruebas, Fernanda Iglesias cerró la historia en sus redes con una frase lapidaria dirigida al productor, pidiéndole que nunca más la desmienta.

¿Quién gana este duelo de nuevas parejas?