Marley tiró la casa por la ventana con el regalo de los 9 años de Mirko

Espectáculos

Mirko cumplió nueve años el martes 27 de octubre y su papá, Marley, no se guardó nada para el festejo. El conductor compartió en Instagram el momento en que el chico recibió un regalo que lo sorprendió: dos simuladores de autos de carrera. El nene se subió a uno al toque y empezó a jugar, mientras su papá escribía que el regalo de este año fue increíble.

Pero antes del momento glorioso, hubo un despliegue de humor. Marley primero le dio una goma de borrar como si fuera el regalo oficial. Mirko lo recibió sonriendo y entendió enseguida que no era su verdadero obsequio. Después de eso, el conductor lo mandó a buscar el regalo verdadero por la casa. El chico recorrió varios ambientes hasta que llegó al living y se encontró con los simuladores.

Marley también publicó un video de Mirko despertando mientras su papá le cantaba el feliz cumpleaños. También hubo una chocotorta, que el mismo cumpleañero preparó, y el momento clásico de soplar la velita. Entre los mensajes de felicitaciones, hasta Susana Giménez y Alex Caniggia pasaron por las redes para saludar al chico, totalmente sorprendidos por lo grande que está.

Además del regalo, Marley aprovechó para presumir el desempeño escolar de su hijo mayor. Contó que Mirko tuvo excelentes notas y que logró ser escolta de la bandera gracias a su empatía y buen compañerismo. Según el conductor, por todo esto el chico merecía algo especial.

Marley suele mostrar su lado más familiar en las redes, como cuando compartió los nacimientos de sus dos hijos o el encuentro entre Mirko y Milenka. Esta vez, el cierre fue con un tierno feliz cumple y un te amamos.

La verdad, después de la goma de borrar, cualquier cosa era una mejora, pero los simuladores son otro nivel. ¿Quién no querría un papá que te regale esto por portarte bien en la escuela?