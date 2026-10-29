Abel Pintos y Ángela Leiva: el paso a paso de una propuesta musical inesperada

Espectáculos

Cuando dos pesos pesados de la música se juntan, uno espera una charla técnica sobre discos o canciones, pero Abel Pintos y Ángela Leiva prefirieron irse por el lado del drama y la comedia. En el programa Es mi sueño, los artistas empezaron hablando de la novedad de un disco, pero el cantante bahiense decidió cambiar el rumbo de la conversación para enfocarse en el vínculo artístico que los une desde la primera temporada del ciclo.

Para calentar el ambiente, Abel tiró que todo el mundo ya sabe que ellos son un matrimonio nacido en ese programa. Ángela Leiva no se quedó atrás, se rió y confirmó la broma diciendo que se había consumado. La charla derivó en una comparación sobre el fuego de la pasión, que según Abel, hay que reavivar constantemente, algo que Ángela repitió entre sonrisas. Todo este ida y vuelta fue el precalentador para lo que vendría: una sorpresa coordinada paso a paso.

¿Cómo fue el método que usó Abel para lanzar la propuesta? Primero, el cantante le pidió un favor a Ángela. Ella aceptó sin saber de qué se trataba. El paso siguiente fue la instrucción directa: debía cerrar los ojos y esperar hasta que él le indicara que podía abrirlos. Esta parte del proceso fue la que más tensión generó, no solo en la cantante, sino también en el conductor Guido Kaczka, quien soltó un Dios mío al ver la escena.

Mientras Ángela intentaba quedarse quieta, Abel le pidió tranquilidad y aclaró, entre bromas, que el hecho de cerrar los ojos no tenía nada que ver con el equilibrio. A pesar de las risas, la incertidumbre empezó a jugar un rol fuerte y Ángela confesó estar muy nerviosa. Kaczka, que estaba tan perdido como el público, definió la secuencia como un sueño raro, admitiendo que no sabía qué estaba pasando.

El proceso siguió con la fase de confianza. Abel le pidió a Ángela que confiara en él mientras ella seguía con los ojos cerrados y expresaba su inquietud por la expectativa de la gente en el estudio. El paso final fue la cuenta regresiva. Abel le explicó que abriría los ojos al llegar a tres. Cuando la cuenta empezó, el público reaccionó antes de tiempo, aumentando la curiosidad de la artista, que preguntaba qué estaba pasando.

Al llegar al tres, Abel lanzó la pregunta definitiva: "¿Volverías a cantar conmigo?". La respuesta de Ángela fue inmediata y sin dudas: aceptó con un claro que sí. El momento terminó con ovaciones y una lluvia de elogios. Ángela llamó a Abel caballero y mi amor, retomando la metáfora de la pareja artística al decir que hay que alimentar esa relación todos los días.

El resultado de toda esta puesta en escena fue el encuentro musical en el que interpretaron a dúo la canción "No podrás". Después del show, la complicidad siguió en las redes sociales. Abel escribió que se siente privilegiado y bendecido de verla brillar tan de cerca, agradeciendo a Ángela por aceptar renovar sus votos musicales en esa canción. Por su parte, Leiva respondió que es más feliz si cantan juntos y cerró el juego matrimonial confesándose totalmente enamorada del Abel cumbiero.

Honestamente, pasar de una charla de discos a un "matrimonio musical" con votos renovados es el nivel de drama que necesitamos en la tele. ¿Será que esta dupla se vuelve fija o fue solo un flash del momento?