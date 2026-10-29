El árbol genealógico de Popstars: la mamá de Kala Bidner era una villana icónica de los 90

Espectáculos

La edición de Popstars del lunes 26 de noviembre dejó mucho más que música. El encuentro entre las participantes y sus seres queridos fue la excusa ideal para que el público pusiera la lupa sobre la familia de Kala Bidner. Mientras la cantante se llevaba los aplausos del jurado tras cantar "Make you feel my love" de Adele, las redes sociales empezaron a preguntar por alguien que no estaba: su mamá.

En el programa estuvo Diego Bidner, el papá de Kala y empresario amigo de Cristian Castro, quien se emocionó mal y le soltó un "Feliz de verte, la verdad que sos única, increíble lo que hacés y sos Popstars para mí". Se abrazaron fuerte, el jurado destacó que la chica tiene un futuro brillante y quedó claro que el apoyo paterno está a full. Pero, ¿dónde estaba la madre?

De las novelas al management

La ausencia de Guadalupe Martínez Uría generó debate, . Para los que no tienen memoria de la tele de hace unos años, Guadalupe fue una actriz que se destacó haciendo de villana en los 90. Trabajó en Grande Pa entre 1991 y 1994 interpretando a Griselda, y fue la malvada Dolores Agüero en la primera temporada de Chiquititas en 1995, donde era la villana que se interponía entre Gabriel Corrado y Romina Yan, los protagonistas.

Su currículum tiene otros títulos como P elito, Clave de sol, Mi cuñado, El precio del poder y Los buscas de siempre. Sin embargo, en un giro total, decidió dejar la carrera artística para dedicarse de tiempo completo a su familia después de casarse con Diego Bidner, con quien lleva más de 25 años de matrimonio.

Aunque ya no actúa, Guadalupe no soltó el mundo del espectáculo del todo. Ahora es la representante de su hija y, como contó en una entrevista hace tiempo, acompaña y ayuda a Kala desde que ella decidió meterse de lleno en la música. Básicamente, pasó de ser la villana de la pantalla a ser la manager detrás del éxito de su hija.

¿Ustedes se acuerdan de Guadalupe en Chiquititas o ya somos muy viejos para esto?