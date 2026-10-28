Lit Killah mostró la casa donde se crió y dejó en claro que no quiere tener hijos

Espectáculos

Lit Killah mostró por primera vez imágenes de la casa en la que nació y se crió. El registro audiovisual se lo pidió a su padre antes de que la vivienda fuera demolida, y el músico decidió compartir el material durante su visita al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini.

Al presentar el video, el artista explicó que no solía conservar recuerdos audiovisuales de esa etapa de su vida. Reveló que le pidió a su padre que grabara el lugar antes de mudarse porque quería tener un registro de la casa en la que nació. Las imágenes recorren los distintos ambientes de la propiedad, incluyendo la habitación que ocupaba cuando era chico. Sobre ese espacio, Lit Killah bromeó diciendo que él fue el artista, aunque admitió que su pieza parecía una cárcel.

El músico señaló que la grabación adquirió un valor diferente después de que la propiedad fuera derribada y reemplazada por una nueva construcción. Subrayó que en su infancia no tenían la costumbre de sacar fotos ni de grabar, y que esa casa ya no existe más. Contó que creía que el material no existía hasta que lo encontró hace poco, luego de que su padre se lo enviara, y decidió que tenía que mostrarlo en algún lugar.

Una infancia con altibajos

Al referirse a los años que pasó en esa casa, el cantante sostuvo que atravesó situaciones difíciles. Sin embargo, evitó plantear estos recuerdos desde el reclamo o la queja. Explicó que pasó por diversas secuencias que en aquel momento estaban muy normalizadas, y que recién empezó a percibirlas así cuando salía afuera y comenzaba a socializar con otras personas.

Paternidad y decisiones

Durante la entrevista, Mario Pergolini comentó que el video de la casa podría servir como un recuerdo para los futuros hijos del músico. La respuesta de Lit Killah fue directa y tajante: afirmó que no quiere tener hijos.

El conductor vinculó esta postura con una inquietud que atraviesa a parte de la generación del artista. Pergolini planteó que Lit Killah es un claro exponente de estos tiempos, donde sus canciones reflejan realidades, amores y desamores actuales, incluyendo la incertidumbre de su generación sobre si quieren o no tener un hijo.

Ante la pregunta sobre los motivos de su decisión, Lit Killah precisó que tiene 27 años recién cumplidos y que la paternidad permanece lejos de sus planes. Considera que es algo que ve muy distante, planteando que quizás suceda a los 40 años o que capaz nunca quiera tener hijos. Para resumir su mirada, hizo una comparación con el vínculo que tiene con sus sobrinos: explicó que le gustan los sobrinos porque los tratás como hijos, pero después se van y no tenés responsabilidades.

El cierre de su etapa con Tuli Acosta

La exposición de la vida personal no es algo habitual para el artista, quien hace un año también se refirió al final de su relación con Tuli Acosta. La pareja confirmó en aquel momento su separación después de tres años de relación, luego de que los rumores generaran inquietud entre sus seguidores. Ambos explicaron que no hubo infidelidades ni enfrentamientos, sino que el vínculo cambió y decidieron continuar como amigos.

En una entrevista con el streamer Goncho, Mauro Román Monzón contó cómo atravesaba esa etapa y buscó llevar tranquilidad a quienes los seguían. Afirmó que estaba perfecto y muy contento, siempre y cuando él y su ex pareja estuvieran tranquilos y supieran qué había pasado.

El músico admitió que la ruptura implicaba un proceso personal, aunque remarcó que la decisión fue consensuada. Describió la separación como un cambio de título literal, asegurando que eligieron la mejor de todas las formas de terminar una relación. Según sus palabras, no hubo discusiones, peleas ni una situación puntual que los llevara a cortar.

Destacó que el buen vínculo que mantuvieron después de la separación evitó los conflictos. Sostuvo que es imposible pelearse cuando ambos están de acuerdo incluso para dejar de estar juntos, asegurando que la sinergia estuvo del lado del acuerdo y que, si hubieran terminado de mala manera, no podrían cruzarse.