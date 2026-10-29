La China Ansa contra Nora Colosimo: "me cagó la vida"

Espectáculos

Josefina "La China" Ansa explotó contra Nora Colosimo después de que la mujer la vinculara sentimentalmente con el exfutbolista Pablo Migliore, su compañero en MasterChef Celebrity. Todo empezó la semana pasada, cuando Colosimo subió una historia a Instagram mencionando una salida nocturna de los participantes del programa.

En ese posteo, que fue borrado al poco tiempo pero ya había hecho ruido, Nora escribió que había dos parejas en la joda, pero que uno era casado y que el deportista estaba con la "asiática reciente mamá". Como tanto Ansa como Migliore están en pareja, el rumor cayó como una bomba.

Indignada por el escándalo, la periodista cuestionó que Colosimo difundiera esa info sin siquiera escribirle antes para chequear. Recordó que se enteró un sábado a la tarde, mientras disfrutaba de un día de sol en familia.

La conductora comparó la actitud de Nora con la de otros colegas, como Yanina Latorre, a quien señaló como alguien que sí persigue y confirma la información antes de lanzarla. Para ella, a Colosimo le faltó hacer el laburo básico de periodista. Incluso lanzó un comentario sarcástico sobre cómo se habría gestado el rumor.

El rol de Wanda Nara

Aunque el clima está picante, La China diferenció la actitud de Nora de la de su hija, Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity. Contó que Wanda se comunicó con ella para preguntarle y aclarar lo sucedido. Dijo que, a diferencia de Nora, Wanda se tomó el trabajo de escribirle y llamarla, y dejó claro que ese esfuerzo no debería recaer en la hija sino en quien publica la noticia.

Impacto en su matrimonio

Cuando le preguntaron si esto afectó su relación con el exfutbolista Diego Mendoza, confirmó que absolutamente sí, ya que empezaron a preguntarle qué pasaba. Según Ansa, estas son las consecuencias de que alguien se levante con ganas de arruinarle la tarde a dos parejas.

Para cerrar el descargo, confirmó que hasta el momento Colosimo no le pidió disculpas por difundir noticias falsas. "No me pidió disculpas y sigo buscando su mensaje quizá no tiene mi teléfono".

¿Quién se cree Nora para tirar una bomba así sin preguntar primero?