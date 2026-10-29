Sandra Mihanovich no se guardó nada y liquidó el premio de Wanda Nara

Espectáculos

Sandra Mihanovich no tuvo filtros y calificó como "un error" que Wanda Nara haya recibido el Martín Fierro de la Música 2026 por su canción “Bad Bitch”, lanzada en 2023. La cantante soltó todo durante una entrevista en el programa de streaming No es una copia, donde fue tajante con su opinión sobre el reconocimiento a la mediática.

Para Mihanovich, la comparación es ridícula: "Es como darle el premio del mejor futbolista del mundo a Joaquín Galán", disparó haciendo referencia al cantante de Pimpinela. A la artista le molestó especialmente que Wanda haya ganado como mejor canción viral y que, al momento de agradecer, se haya referido a sus colegas.

El debate por el prestigio

Durante la charla, la músico reflexionó sobre la dualidad de los Martín Fierro, describiéndolos como un premio muy cotizado que todos quieren ganar, pero que al mismo tiempo está muy desprestigiado y es blanco de constantes críticas. En ese marco, volvió a insistir en que premiar a la modelo y presentadora por el tema de 2023 fue un poco demasiado.

Sin embargo, aclaró que su problema no es que Wanda quiera incursionar en la música. Mihanovich dejó en claro que no tiene nada en contra de que sea influencer, conduzca programas o que cante, ya que sostiene que todos pueden cantar y que nadie debería privarse de hacerlo. Según ella, el error no es de Wanda Nara.

Por el lado de la ganadora, el premio de APTRA por “Bad Bitch” —que ya supera los cinco millones de reproducciones en YouTube— generó ruido justo porque Wanda es conocida principalmente por su laburo en televisión y redes sociales. De todas formas, ella aprovechó su momento en el escenario para agradecer a sus colegas y a la institución por la distinción.

Sinceramente, cuando la comparación llega a Pimpinela, ya sabemos que la cosa es grave. ¿Se pasó Sandra o tiene razón con el delirio?