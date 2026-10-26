Un like y saltó todo: ¿se reconciliaron Tini y su mamá?

Espectáculos

Un simple corazón en Instagram fue suficiente para que todo el mundo empezara a hablar. Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, le puso like a una foto donde la cantante aparece abrazada a su perra. El gesto, que trascendió en la madrugada del lunes 26 de octubre, dejó en claro que Mariana sigue siguiendo muy de cerca todo lo que Tini sube a sus redes sociales.

Obviamente, el detalle no pasó desapercibido. La periodista Marcia Frisotti detectó rápidamente la actividad de Muzlera y planteó en una historia: “¿Intención de acercarse a su hija o ya una reconciliación?”. Por ahora, el misterio sigue intacto porque ninguna de las dos dijo ni una palabra sobre este intercambio digital.

Para los que están perdidos, el clima familiar viene siendo tenso hace tiempo. El conflicto explotó cuando salieron a la luz diferencias por el manejo de la carrera profesional y el patrimonio de Tini. Según distintas versiones periodísticas, la artista habría decidido dejar de ser representada por su papá, Alejandro Stoessel, y pidió una auditoría para revisar cómo se administraron sus bienes e ingresos.

En medio de este caos, Mariana también quedó pegada a las especulaciones. En las últimas semanas, algunas de sus publicaciones fueron interpretadas como señales de distanciamiento. La más polémica fue el Día de la Madre: Muzlera subió fotos con su propia madre y con su hijo Francisco, pero no publicó ninguna foto con Tini. No hubo ni una foto ni una mención para la cantante, algo que los seguidores notaron al toque y que alimentó todas las versiones sobre la crisis en la familia Stoessel.

Ahora, con este like, el tablero se mueve. ¿Será que un corazóncito es la bandera blanca que estábamos esperando o es solo un desliz de dedo?