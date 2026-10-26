Carolina Baldini y el emotivo festejo por el primer año de Faustino

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El primer cumpleaños de Faustino fue el centro de atención de la familia Simeone, que celebró los doce meses de vida del nene con mucha ternura. Carolina Baldini se encargó de llenar las redes sociales con fotos y videos de su nieto, el hijo de Gianluca Simeone y Eva Bargiela, para festejar este primer año de vida.

En las imágenes que compartió, el niño aparece en diversas escenas, algunas cotidianas y otras de celebración, mientras sus padres y su abuela disfrutan de esta etapa llena de recuerdos. El mensaje de Baldini fue la parte más emocionante del posteo, donde expresó la alegría de verlo crecer y descubrir el mundo con sus "ojitos llenos de inocencia".

La abuela destacó el privilegio de acompañar a Faustino en su camino y le deseó que la vida le regale muchos motivos para sonreír, sueños enormes y la libertad de ser siempre quien quiera ser. Además, en el mensaje escribió: "Hoy tus dos abuelas custodian tu vida, Una en la tierra y otra en el cielo para que seas muy feliz". Con estas palabras, Carolina incluyó un recuerdo especial para la otra abuela de Faustino, resaltando la presencia y el cuidado que acompañan al niño desde el cielo.

Un año de cambios para los padres

Para Gianluca Simeone, exfutbolista profesional que se desempeñaba como delantero centro, y Eva Bargiela, la llegada de Faustino marcó el inicio de una etapa totalmente nueva. La pareja transita la crianza de su primer hijo y suele mostrar parte de esa experiencia en sus redes, publicando fotos de sus encuentros familiares, los viajes que hacen y las celebraciones más importantes.

Eva Bargiela se sumó a los festejos del primer año con una foto muy dulce donde se ve a Faustino junto a su torta. La modelo eligió una postal enfocada totalmente en el nene para saludarlo, cerrando así una jornada especial para los dos, que celebraron oficialmente su primer año como padres.

Este no fue el único festejo compartido recientemente por la pareja. Meses atrás, Bargiela y Simeone aprovecharon que coincidía el cumpleaños del futbolista con los nueve meses de su hijo para hacer una celebración familiar. En esa ocasión, la modelo publicó una foto frente a una torta de chocolate con Faustino en brazos y escribió: "Celebrando tu vida Gian Simeone! Y los 9 meses de Faustino! Gracias por alegrarnos los días, te amamos".

El viaje familiar al Mundial 2026

La familia también estuvo muy presente en los hitos deportivos de los hermanos Simeone. En junio, Gianluca, Eva, Faustino y Carolina viajaron hasta Kansas City para acompañar a Giuliano Simeone durante el Mundial 2026. El objetivo era participar de un banderazo organizado por hinchas argentinos antes de que la selección nacional debutara contra Argelia.

El pequeño Faustino no se quedó afuera de la movida y asistió al encuentro en su cochecito, luciendo una camiseta del equipo argentino. Mientras sus padres compartían imágenes de la jornada, Carolina Baldini se mostró junto a los fanáticos que fueron a alentar a la selección y difundió videos del clima previo al partido.

Gianluca aprovechó el viaje para apoyar a su hermano en una cita clave de su carrera profesional, y Eva compartió toda la experiencia familiar junto a su hijo. Después de pasar 40 días en Estados Unidos por el Mundial, Bargiela contó que la pareja regresó a la Argentina.

Entre los compromisos deportivos y las rutinas diarias de la crianza, Gianluca y Eva encontraron el espacio para registrar los pequeños momentos de su vida como padres. Ahora, el primer cumpleaños del niño terminó de reunir a las dos ramas de la familia en las redes sociales, marcando el cierre de un año de cambios profundos para los padres y una alegría inmensa para Carolina Baldini, quien disfruta al máximo su rol de abuela.