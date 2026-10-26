Desastre total: la película de Wanda Nara es un 'serrucho para los oídos'

Espectáculos

La película de Wanda Nara, la modelo y conductora, no pudo haber arrancado peor. Marina Calabró no se guardó nada y reveló que la producción de «¿Querés ser mi hijo?» no tiene la calidad que se esperaba, dejando al proyecto en una situación complicadísima.

La comunicadora rescató las opiniones de algunos referentes del espectáculo que no tuvieron ninguna piedad. Según Calabró, Pampito dijo que la película no era mala, malísima, aburrida y que no da risa. Pero el golpe más fuerte vino por parte de Santiago García, uno de los críticos de cine más importantes de Argentina, quien dijo que es imposible, que duele mirarla y que cada línea de diálogo es un serrucho para los oídos.

Como si las críticas no fueran suficientes, los números en taquilla parecen ser un verdadero shock. Marina Calabró contó que Sposato le mencionó que la película tiene un promedio de dieciocho espectadores por sala.

Sinceramente, que una figura con tanta presencia mediática como Wanda Nara tenga este resultado es increíble. Se esperaba una producción llamativa y relevante, pero el proyecto no logró cumplir con las expectativas generadas. Ahora les toca a los productores y a los miembros del ciclo revisar qué pasó para terminar en este caos.