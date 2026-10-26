El Festival Bandera 2026 fue un delirio en Rosario

Espectáculos

El sábado, a las 14.30, se abrieron las puertas de la séptima edición del Festival Bandera 2026. El evento, que ya puso a Rosario en el mapa fuerte de los festivales de Argentina, se mudó por primera vez al Parque Estación Central Córdoba, ubicado en 27 de Febrero y Buenos Aires, donde una multitud se quedó festejando hasta la madrugada del domingo.

La organización se mandó una grilla súper diversa con treinta artistas repartidos en cuatro escenarios: Norte, Sur, Bandera y Rosario. Hubo de todo para todos: desde el rock/folk de Aterciopelados y el sonido stone de Autos Robados y Guasones, hasta las canciones de Las Pastillas de Abuelo y La Vela Puerca.

Si buscabas algo más movido, estuvo el tecnopop de Javiera Mena y Peces Raros, el pop de Zoe Gotusso y Lisandro Aristimuño, y el trap urbano de YSY A junto al trash de Dillom. Para completar el menú, también sonó el funk/soul de Caliope Family.

El cronograma estuvo tan ajustado que los shows se pegaban uno con otro. Un ejemplo fue el cierre de Él Mató a un Policia Motorizado, que terminó justo cuando arrancaba el set explosivo de Marilina Bertoldi.

Pero no fue todo música; el predio tenía espacios de relax, juegos y gastronomía que conectaban los cuatro escenarios entre sí.

Sinceramente, que metan desde trap hasta rock stone en un mismo lugar es la única forma de que todo el grupo de WhatsApp esté de acuerdo con la salida. ¿Cuál de estos artistas no puede faltar en tu playlist?