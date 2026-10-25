Elina Costantini confesó que recibe amenazas de muerte

Espectáculos

Elina Costantini reveló que desde hace varios meses recibe amenazas de muerte, una situación que la tiene muy preocupada. La esposa del empresario Eduardo Costantini reveló que la situación la obligó a modificar su vida cotidiana.

Para cuidar su seguridad y la de su familia, la modelo y periodista decidió empezar a circular acompañada por personal de custodia. Elina habló públicamente sobre todo lo que está viviendo durante una entrevista con el programa Puro Show.