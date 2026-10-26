Monumental: inauguraron una escultura gigante de Ricardo Iorio en las sierras

Espectáculos

El 24 de octubre, las sierras de Coronel Suárez fueron el escenario de un homenaje emotivo para recordar a Ricardo Iorio al cumplirse tres años de su muerte. En esa fecha se presentó una escultura monumental realizada por Rodolfo “Roppo” Marsch, quien además de ser artista es amigo personal del líder del heavy metal argentino.

Ricardo Iorio fue un cantante y bajista fundamental del género en Argentina, fundador de bandas como V8, Hermética y Almafuerte. Sus letras se centraron en historias urbanas sobre las clases bajas y los metaleros, manteniendo siempre un vínculo fuerte con las tradiciones y el paisaje rural del interior bonaerense.

Una obra que se ve desde lejos

La imponente figura fue emplazada en medio del cordón serrano, un lugar cargado de historia y vinculado a los antiguos fortines de frontera. Debido a sus dimensiones, la escultura puede observarse desde una distancia considerable, integrándose totalmente al paisaje natural.

La obra tiene aproximadamente seis metros de altura, pero si se suma la lanza que forma parte de la composición, el monumento alcanza los diez metros. Para lograr este resultado, Marsch trabajó durante meses en el proyecto, impulsado por el deseo de rendir tributo a su amigo y plasmar en una estructura de grandes dimensiones las convicciones y la identidad que definieron al músico.

La representación incluye prendas características de Iorio, como el poncho, y una composición que incorpora una lanza, elemento que contribuye a darle una presencia imponente en medio de las sierras.

Los desafíos técnicos y el equipo

Llevar adelante una obra de este tamaño en un entorno natural implicó complicaciones técnicas importantes. El mayor desafío fue garantizar que la estructura resistiera los fuertes vientos que suelen registrarse en esa zona de las sierras. Para resolverlo, la escultura fue concebida con una estructura metálica reforzada y un recubrimiento especial que permitió modelar la figura.

Rodolfo “Roppo” Marsch no trabajó solo en este proceso; contó con la colaboración de su hijo Ian, además de otros amigos y allegados. Por otro lado, el Municipio de Coronel Suárez brindó apoyo institucional aportando el material necesario para construir la base de hormigón sobre la que se asienta la obra.

El significado del lugar y el legado

La ubicación de la escultura no fue azarosa. El sector serrano donde se encuentra fue el lugar que el propio Ricardo Iorio apreciaba y que él mismo había señalado como el sitio apropiado para desarrollar este proyecto. Al estar situada en una zona históricamente ligada a la antigua frontera, el homenaje adquiere una dimensión particular que relaciona la figura del artista con la historia de la región.

La iniciativa no termina acá, ya que el proyecto original compartido entre Iorio y Marsch incluía un segundo componente: un monumento dedicado al cacique Pichihuinca. Según explicó el escultor, esta parte del conjunto quedó planteada para una etapa posterior.

La presentación de la obra convocó a numerosas personas que viajaron desde distintos puntos del país. Los seguidores se reunieron para conocer la escultura, recordar al músico y compartir una jornada marcada por la música, la amistad y el sentimiento de pertenencia que Iorio sigue despertando en quienes lo siguen. A tres años de su fallecimiento, este nuevo punto de encuentro en Coronel Suárez se suma a las formas en que sus fans mantienen viva la memoria de uno de los nombres más importantes del rock nacional.

La verdad que ponerlo ahí, donde él quería y con un poncho, es la definición máxima de Iorio. ¿Se imaginan lo que debe ser verlo desde lejos en medio de las sierras?