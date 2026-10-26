Nito Artaza en el ojo de la tormenta: entre una ex en España y una nueva relación

Espectáculos

Nito Artaza se encontró en medio de un escándalo sentimental luego de que se filtraran chats íntimos y surgieran acusaciones sobre su forma de relacionarse con las mujeres. El conflicto estalló cuando el productor teatral comenzó a mostrarse públicamente con Paula, una mujer dedicada a los bienes raíces, lo que provocó la furia de María José, una correntina que vive en España y que afirma haber mantenido un vínculo con él desde 2012.

Durante el enigmático de LAM trascendió que un productor teatral estaba "jugando a dos puntas" con dos mujeres.

El descargo de María José desde España

María José relató que conoció a Artaza en el año 2012 en Perugorría, un pueblo de Corrientes, donde incluso llegaron a hacer campaña juntos. Según su testimonio, la relación tuvo varias idas y vueltas, con viajes frecuentes de ella a Buenos Aires y de él a Corrientes. Aclaró que hubo un periodo en el que no se vieron, ya que en ese momento Nito retomó su relación con Cecilia Milone y se casaron.

La mujer detalló que el vínculo se formalizó nuevamente cuando empezaron a sonar los rumores del divorcio de Artaza con Cecilia. Contó que él la contactó hace unos años enviándole fueguitos en los saludos, hasta que ella comenzó a responderle y él le pidió que le pasara nuevamente su número de teléfono.

El punto de quiebre ocurrió el 1 de octubre, fecha del cumpleaños de Artaza. María José mencionó al humorista en Instagram, como hacen las parejas, pero notó que él no aceptaba la mención. Al mismo tiempo, vio un posteo de Paula que hablaba de un año hermoso. Cuando le preguntó a Nito, él le negó la relación y aseguró que en algún momento lo habían vinculado con ella.

La decepción fue mayor porque Artaza le había prometido viajar en noviembre a España para conocer a parte de su familia. María José calificó al artista como un degenerado y aseguró que tiene un vínculo fluido con sus fans a través de videollamadas. Además, afirmó que todo lo que decía su entorno y lo que se decía públicamente sobre él era cierto: que siempre desvalorizó y humilló a las mujeres, tratándolas básicamente como gatos. Cerró diciendo que, para ella, tenían una relación y que la gente tenía razón.

La respuesta de Nito y el rol de Paula

Ante las fuertes acusaciones, Nito Artaza respondió inicialmente con un "jajaja besos" cuando le consultaron sobre el tema. Más tarde, envió un mensaje donde desmintió las declaraciones de María José. Respecto a su viaje a Europa, aclaró que se dirige allá para trabajar y para visitar a su hija y a sus nietas.

Sobre el vínculo con Paula, el humorista negó estar de novio formalmente. Explicó que tienen una relación hermosa y que comparten momentos, pero que ambos decidieron no ser exclusivos. Sostuvo que no tienen por qué contarle a nadie la forma en la que se relacionan.

Por su parte, Paula respaldó la versión de Artaza y agregó que su vínculo no tiene rótulo ni título. Mientras María José procesa la situación angustiada, el productor teatral mantiene su postura de no exclusividad en sus relaciones.