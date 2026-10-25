Gisela Gordillo y el romance con un futbolista: la mamá de Holder salió a defenderse

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Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, volvió a estar en el ojo de la tormenta por su vida sentimental. Esta vez, la periodista Luciana Elbusto lanzó la bomba: aseguró que Gordillo y Jaminton Campaz, el delantero colombiano de Rosario Central, mantienen un romance y que se habrían conocido en Rosario hace casi un año.

La sospecha de Elbusto arrancó por un detalle: Gordillo publicó entradas para partidos de fútbol, lo que la periodista interpretó como un regalo del jugador. Eso sí, hasta ahora ninguno de los dos confirmó la relación públicamente. La brecha generacional es el punto clave del chisme, ya que Campaz tiene 26 años y ella 46.

La edad es un número

Gordillo no se quedó callada y subió un video a Instagram para cuestionar los prejuicios hacia las mujeres que salen con hombres más jóvenes. Se preguntó por qué una mujer soltera e independiente de más de cuarenta años es juzgada cuando elige una pareja con una diferencia de edad importante, mientras que con los hombres pasa lo contrario.

Para ponerle nombre y apellido a esa doble vara, mencionó a figuras públicas como Eduardo Costantini, Alberto Cormillot y Marcelo Tinelli, quienes tuvieron parejas mucho más jóvenes sin que la sociedad los persiguiera igual. "Estamos en el 2026, la edad es un número, somos seres humanos tratando de relacionarnos con gente que nos gusta", afirmó en el video.

Para cerrar la grabación con todo el despliegue, Gisela señaló su cuerpo diciendo que puede estar con alguien más joven y terminó lanzando un beso a cámara.

No es la primera vez que el corazón de la mamá de Holder es noticia, ya que en el pasado también la vincularon con Martín Ku, otro ex Gran Hermano, con quien la vieron en Rosario. Pero por ahora, el vínculo con Campaz sigue siendo una versión de Luciana Elbusto que Gordillo respondió con una reflexión sobre los prejuicios por la diferencia de edad.

¿Y ustedes qué dicen? ¿La diferencia de edad importa o es verdad que ya no debería ser un tema?