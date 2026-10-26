Inconsciente colectivo en versión gospel: el emotivo homenaje a Charly García en Otro Día Perdido

Espectáculos

El programa Otro Día Perdido se transformó en un escenario de pura emoción para homenajear a Charly García por sus 75 años. La estrella del show fue el Coro Gospel de Avellaneda, que sorprendió a todos con una interpretación de "Inconsciente colectivo".

La agrupación decidió llevar este clásico a una versión coral, dándole una dimensión totalmente nueva a una de las canciones más emblemáticas del repertorio de García. No fue solo una cover más; la potencia de las voces y la carga emocional del momento hicieron que el homenaje se sintiera real y profundo.

Al ser una de las composiciones más reconocidas del artista y una pieza fundamental de la música popular argentina, el tema fue una elección especial para celebrar la trayectoria de uno de los grandes referentes del rock nacional. Con este gesto, la obra de Charly volvió a quedar en primer plano, demostrando que su mensaje sigue vigente y que sus canciones no pasan de moda.

La verdad, que alguien se anime a versionar a Charly es un riesgo, pero que sea un coro gospel y que quede así de potente es un diez absoluto. Nos dejó piel de gallina.