Lali se fue de fiesta a Miami y tiró la casa por la ventana en un yate

Espectáculos

Lali Espósito aprovechó su viaje a Miami por compromisos laborales para festejar una nueva despedida de soltera antes de su casamiento con Pedro Rosemblat. El festejo fue a bordo de un yate junto a su equipo de trabajo, con fotos compartidas por la empresa encargada de los paseos en barco.

Las imágenes que circularon entre los fanáticos mostraron una decoración bien llamativa. Hubo sombreros rojos con plumas blancas y anteojos con strass. Pero el detalle que más ruido hizo fue la frase "Me enamoré, taradas" estampada en uno de los gorros, haciendo referencia a cómo la cantante contó sus sentimientos por Rosemblat.

Esta celebración en Estados Unidos se suma a otras que ya tuvo con sus amigas en Brasil y Buenos Aires. En el festejo de su ciudad apostó por el rojo y un estilo cargado de personalidad, con una propuesta que combinó referencias musicales y moda; para el evento nocturno armó una combinación sensual y desestructurada.

En la despedida porteña también hubo momentos más tranquilos, como una foto tierna junto a su madre, María, frente a una torta rogel gigante. La torta tenía el clásico juego de las cintas para que las invitadas busquen el anillo escondido. En otra imagen del carrusel, Lali y Pedro se mostraron con un estilo casual y un abrazo tierno.

Como dato extra, Lali estuvo en Miami para presentarse en los Premios Billboard a la Música Latina, donde dejó a todos boquiabiertos con la elección de su look para la alfombra azul.